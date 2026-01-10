Pravda Správy Svet Francúzsko podľa Bieleho domu zmenilo kvôli Trumpovým narodeninám dátum summitu G7

Francúzsko zmenilo dátum konania summitu skupiny krajín G7 kvôli narodeninám amerického prezidenta Donalda Trumpa.

10.01.2026 07:40
Prezident USA Donald Trump
Napísala to v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu. Pôvodný termín stretnutia v Európe sa totiž prekrýval s oslavami vo Washingtone. Elysejský palác správu nepoprel, podľa neho sa o dátume rozhoduje po konzultáciách s členskými štátmi.

„(Francúzi) milo zmenili dátum (summitu), aby vyšli v ústrety agende amerického prezidenta,“ uviedol americký predstaviteľ. Pôvodne Paríž plánoval summit na 14. až 16. júna. Jeho začiatok by sa tak prekrýval s oslavou Trumpových 80. narodenín, keď americký prezident chystá v Bielom dome zápas zmiešaných bojových umení MMA. Summit by sa tak mal uskutočniť od 15. do 17. júna.

„Dátum summitu je výsledkom konzultácií so všetkými partnermi,“ uviedol Elysejský palác, ktorý vec detailnejšie nekomentoval. Popri Francúzsku a Spojených štátoch sú v skupine G7 aj Británia, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Kanada. Každý rok jedna z krajín zabezpečuje predsedníctvo skupiny. Pri tejto príležitosti predsednícka krajina organizuje stretnutia šéfov vlád a štátov a tiež ministerské schôdze.

