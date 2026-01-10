Pravda Správy Svet V Nikaragui zatkli 60 ľudí oslavujúcich únos Madura. V krajine platí stav „pohotovosti“

V Nikaragui zatkli 60 ľudí oslavujúcich únos Madura. V krajine platí stav „pohotovosti“

V Nikarague úrady zatkli už najmenej 60 ľudí za údajné oslavy alebo vyjadrenie podpory zajatiu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. V piatok to uviedla skupina na ochranu ľudských práv a miestne médiá.

10.01.2026 10:45
Maduro, Venezuela Foto:
Nicolás Maduro na palube americkej lode USS Iwo Jima.
debata (1)

Skupina Blue and White Monitoring uviedla, že v piatok zostalo vo väzbe 49 ľudí „bez informácií o ich právnom postavení“. Deväť ľudí bolo prepustených a traja ďalší boli dočasne zadržaní.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Video
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

Po zajatí Madura a jeho manželky Cilie Floresovej došlo k „najmenej 60 svojvoľným zatknutiam“ za údajnú podporu americkej operácie, uviedla v príspevku na X mimovládna organizácia. Podľa exilových nikaragujských novín Confidencial v krajine platí stav „pohotovosti“. Ďalšie miestne noviny La Prensa uviedli, že k zatknutiam došlo na základe „príspevkov v prospech“ americkej operácie.

„Táto nová vlna represií sa vykonáva bez súdneho príkazu a výlučne pre vyjadrenia názorov v komentároch na sociálnych sieťach, na súkromných oslavách alebo neopakovaním oficiálnej propagandy,“ uviedla skupina Blue and White Monitoring.

Nikaragujský prezident Daniel Ortega a viceprezidentka Rosario Murillová sú vernými spojencami Madura, ktorého minulú sobotu v Caracase zajali americkí vojaci a pre obvinenia z obchodu s drogami a držania zbraní odviezli na súd do New Yorku.

Bývalý ľavicový partizán Ortega je v prezidentskom úrade od roku 2007, podľa AFP uplatňuje v krajine čoraz autoritárskejšie praktiky a sprísňuje kontrolu nad všetkými sektormi štátu.

Delcy Rodríguezová, Donald Trump Čítajte viac Venezuela sa slobody nedočkala. Trump ignoruje opozíciu, radšej spolupracuje s režimom
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Venezuela #Nikaragua #Nicolas Maduro
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"