V Nikaragui zatkli 60 ľudí oslavujúcich únos Madura. V krajine platí stav „pohotovosti“

Skupina Blue and White Monitoring uviedla, že v piatok zostalo vo väzbe 49 ľudí „bez informácií o ich právnom postavení“. Deväť ľudí bolo prepustených a traja ďalší boli dočasne zadržaní.
Po zajatí Madura a jeho manželky Cilie Floresovej došlo k „najmenej 60 svojvoľným zatknutiam“ za údajnú podporu americkej operácie, uviedla v príspevku na X mimovládna organizácia. Podľa exilových nikaragujských novín Confidencial v krajine platí stav „pohotovosti“. Ďalšie miestne noviny La Prensa uviedli, že k zatknutiam došlo na základe „príspevkov v prospech“ americkej operácie.
„Táto nová vlna represií sa vykonáva bez súdneho príkazu a výlučne pre vyjadrenia názorov v komentároch na sociálnych sieťach, na súkromných oslavách alebo neopakovaním oficiálnej propagandy,“ uviedla skupina Blue and White Monitoring.
Nikaragujský prezident Daniel Ortega a viceprezidentka Rosario Murillová sú vernými spojencami Madura, ktorého minulú sobotu v Caracase zajali americkí vojaci a pre obvinenia z obchodu s drogami a držania zbraní odviezli na súd do New Yorku.
Bývalý ľavicový partizán Ortega je v prezidentskom úrade od roku 2007, podľa AFP uplatňuje v krajine čoraz autoritárskejšie praktiky a sprísňuje kontrolu nad všetkými sektormi štátu.