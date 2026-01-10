Irán je stále bez internetu, armáda sa postavila na stranu režimu. Princ Pahlaví poslal Iráncom odkaz

Iránska štátna televízia iba v piatok prelomila mlčanie o demonštráciách, pričom tvrdila, že násilnosti a požiare v uliciach rozpútali „teroristickí agenti“ Spojených štátov a Izraela. Iránsky režim potom pohrozil, že proti demonštrantom tvrdo zasiahne.
Armáda v dnešnom vyhlásení podľa Reuters okrem záväzku o ochrane „národných záujmov“ tiež vyzvala obyvateľov na ostražitosť voči tomu, čo nazvala „nepriateľským sprisahaním“. Iránske Revolučné gardy, od armády oddelená elitná zložka ozbrojených síl, potom vo vysielaní štátnej televízie varovali, že ochrana výdobytkov revolúcie z roku 1979 a bezpečnosti krajiny je „neprekročiteľnou líniou“.
Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídliacej v USA pri protestoch zomrelo už najmenej 65 ľudí, vrátane príslušníkov bezpečnostných zložiek, a vyše 2 300 bolo zatknutých. Iránska štátna televízia podľa agentúry AP informovala o stratách v radoch bezpečnostných síl a zároveň opisovala, že poriadkové sily majú situáciu v krajine pod kontrolou.
Cieľom už nie je len demonštrovať
Rezá Pahlaví, syn posledného iránskeho šáha a predstaviteľ iránskej opozície, ktorého výzvy podľa pozorovateľov už vo štvrtok a v piatok mobilizovali nevídané množstvo ľudí, dnes Iráncov opäť vyzval, aby v protestoch vytrvali.
V príspevku na X ich vyzval, aby dnes a v nedeľu večer znova „všetci vyšli do ulíc a obsadili verejný priestor“, a zdôraznil, že „cieľom už nie je len demonštrovať v uliciach, ale obsadiť centrá miest a udržať ich“. Zamestnancov kľúčových priemyselných odvetví potom vyzval na generálny štrajk.
Iránska vláda vo štvrtok odrezala krajinu od internetu aj medzinárodného telefónneho spojenia, čo výrazne sťažuje kontakt s ľuďmi vo vnútri islamskej republiky. Z Iránu naživo vysiela katarská stanica Al-Džazíra, podľa AP to je však zrejme jediné zahraničné médium, ktorému je umožnené pracovať. Podľa mimovládnej organizácie pre kybernetickú bezpečnosť Netblock trvá výpadok internetu už vyše 36 hodín.
Trumpove varovania
Iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v piatkovom prejave odvysielanom štátnou televíziou ostro kritizoval Spojené štáty. Americký prezident Donald Trump iránskemu režimu opakovane pohrozil, že v prípade zabíjania demonštrantov Spojené štáty tvrdo zasiahnu. Podľa niektorých komentátorov to až doteraz prinútilo iránskych vodcov k pomerne nejednoznačnej reakcii na protesty.
„Spojené štáty podporujú statočný iránsky ľud,“ napísal dnes americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na sieti X. Jeho rezort potom v inom príspevku varoval: „Nezahrávajte sa s prezidentom Trumpom. Keď povie, že niečo urobí, myslí to vážne.“