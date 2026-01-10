Podľa Národného ústavu pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo približne 20 kilometrov od južného pobrežia regiónu Kalábria.
Otrasy bolo cítiť na južnom cípe talianskej pevniny aj na stredomorskom ostrove Sicília, uviedli médiá.
Agentúra civilnej ochrany potvrdila, že po otrasoch vykonala v postihnutej oblasti kontroly a informovala miestne orgány o ďalších krokoch.
Juh Taliansko zasiahlo zemetrasenie. Dosiahlo magnitúdu 5,1
Juh Talianska zasiahlo v sobotu skoro ráno zemetrasenie s magnitúdou 5,1. Podľa tamojšej civilnej ochrany a hasičského zboru neboli hlásené žiadne zranenia, škody ani žiadosti o pomoc.
Foto: SHUTTERSTOCK
Podľa Národného ústavu pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo približne 20 kilometrov od južného pobrežia regiónu Kalábria.