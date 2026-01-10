Pravda Správy Svet Juh Taliansko zasiahlo zemetrasenie. Dosiahlo magnitúdu 5,1

Juh Talianska zasiahlo v sobotu skoro ráno zemetrasenie s magnitúdou 5,1. Podľa tamojšej civilnej ochrany a hasičského zboru neboli hlásené žiadne zranenia, škody ani žiadosti o pomoc.

10.01.2026 14:56
Ilustračná snímka
Podľa Národného ústavu pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo približne 20 kilometrov od južného pobrežia regiónu Kalábria.
Otrasy bolo cítiť na južnom cípe talianskej pevniny aj na stredomorskom ostrove Sicília, uviedli médiá.
Agentúra civilnej ochrany potvrdila, že po otrasoch vykonala v postihnutej oblasti kontroly a informovala miestne orgány o ďalších krokoch.

