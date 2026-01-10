Pravda Správy Svet Zastrelenie ženy agentom imigračného úradu vyhnalo Američanov do ulíc. Naprieč USA sa koná vyše tisíc protestov

Skupiny bojujúce za občianske slobody a hnutia pre práva prisťahovalcov zvolali na sobotu celonárodné protesty proti zastreleniu ženy agentom amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v meste Minneapolis. Podľa organizátorov je naplánovaných viac ako tisíc podujatí naprieč USA.

Agenti FBI zaisťujú dokazy po zásahu imigračných agentov v Minneapolise 7. januára 2026
Demonštrácie sa konajú v reakcii na stredajší incident, kedy agent ICE smrteľne postrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú, ktorá sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do agentov ICE vykonávajúcich zásah v Minneapolise.

Podľa rodiny obete a miestnych aktivistov sa Goodová v stredu zúčastňovala na hliadkach, ktorých cieľom bolo monitorovať a zaznamenávať činnosti ICE. Predstavitelia administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa však ženu obvinili z „prenasledovania“ agentov úradu.

Protestujúci kričali „Budete braní na zodpovednosť" po tom, čo americký imigračný agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú ženu v jej aute.

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) aj Trump tvrdia, že daný agent konal v sebaobrane, a DHS ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. Proti konaniu ICE sa však postavili viacerí predstavitelia mesta Minneapolis i štátu Minnesota.

Obyvatelia mesta sa na protest proti ICE zhromažďovali už od štvrtka. V piatok večer dav demonštrantov zorganizoval „hlučný protest“ pred hotelom, kde sa pravdepodobne ubytovali zamestnanci ICE. Dav sa rozptýlil po tom, ako na miesto vtrhli policajti a zhromaždenie vyhlásili za nezákonné, informovala televízia CNN.

Vyšetrovanie incidentu má pod kontrolou Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), a to aj napriek tomu, že pôvodne mal na tomto prípade pracovať spoločne s Úradom kriminálneho vyšetrovania (BCA) štátu Minnesota.

Napätie medzi federálnymi a štátnymi orgánmi vyostril vo štvrtok ďalší incident, kedy agent Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) postrelil dvoch ľudí v meste Portland v štáte Oregon. Rovnako ako v prípade z Minneapolisu, DHS osoby obvinilo zo snahy prejsť agentov úradu autom.

V piatok postrelené osoby DHS identifikovalo ako podozrivých členov gangu z Venezuely, ktorí sa nelegálne zdržiavali v USA, dodáva Reuters.

