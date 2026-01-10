Pravda Správy Svet Fidesz začal volebnú kampaň, Orbán je po 20 rokoch pripravený pokračovať. Magyar hovorí o propagande

Aj po 20 rokoch vládnutia je predseda maďarskej vlády a predseda strany Fidesz Viktor Orbán pripravený pokračovať v úlohe riadenia krajiny. Orbán o tom podľa servera infostart.hu hovoril pred vyše 800 delegátmi na sobotňajšom zjazde v Budapešti, ktorým Fidesz otvára kampaň pred aprílovými parlamentnými voľbami.

10.01.2026 18:30
Maďarský premiér Viktor Orbán
Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar nazval sobotňajší zjazd vládnej strany Fidesz „propagandistickou akciou“. Podľa servera hang.hu opozičný líder k predstaveniu kandidátov Fideszu v 106 individuálnych obvodoch na zjazde dodal, že skutočnosť, že zlodeja pekne oblečú, pekne ho nasvietia a odfotia zo všetkých uhlov, z neho ešte neurobí čestného človeka.

Vidiecke sídlo Orbánovho otca
Videá vidieckeho sídla, ktoré vlastní otec maďarského premiéra Viktora Orbána, majú na internete stovky tisíc zobrazení, pričom jeden z bojovníkov proti korupcii zverejnil nové zábery. Zdroj: FB/Ákos Hadházy / Zdroj: FB Ákos Hadházy

K svojmu príspevku na Facebooku Magyar priložil fotografiu 106 kandidátov jednomandátových obvodov strany TISZA s poznámkou, že oni sú pripravení a pracujú vo volebných obvodoch už od 1. decembra.

„Zatiaľ čo Fidesz sa dnes s poldruha mesačným meškaním snaží dať dokopy podobnú skupinovú fotografiu na propagandistickej akcii, ktorá požiera verejné peniaze, politici strany TISZA rozdávajú palivové drevo a snažia sa všemožne pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ pripomenul predseda strany TISZA s odkazom na skutočnosť, že jeho strana začala s pomocou núdznym po tom, čo tento týždeň v Maďarsku nasnežilo a došlo k výraznému ochladeniu.

Orbán Čítajte viac Urobí Rusko niečo pre to, aby Orbán vyhral voľby? Na pomoc Fideszu sa chystá aj Trump
Viac na túto tému: #Maďarsko #Viktor Orbán #parlamentné voľby
