Útočník v Mississippi zastrelil najmenej šesť ľudí, polícia ho zadržala

Najmenej šesť ľudí zastrelil útočník v piatok v okrese Clay County v americkom štáte Mississippi. Polícia podozrivého vzala do väzby, píše TASR podľa správ agentúry AP a Reuters a televízie NBC News.

10.01.2026 20:45
Neznámy muž podľa televíznej stanice WTVA útočil na troch rôznych miestach. Šerif okresu Clay County Eddie Scott na sociálnych sieťach uviedol, že podozrivý je vo väzbe a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. Vyzval zároveň ľudí pomodliť sa za obete a ich rodiny.

Podľa agentúry AP sa útoky odohrali v mestečku West Point neďaleko hraníc s Alabamou. K incidentu úrady zatiaľ neuviedli žiadne podrobnosti ohľadom potenciálnych motívov či identít strelca a obetí.

