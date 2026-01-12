Stávka na skvelé vzťahy s Izraelom prináša Orbánovi zisky. Prečo sa turisti zo židovského štátu hrnú do Maďarska?

Kým mnohé štáty západnej Európy čelia rastúcemu antisemitzmu, naopak, na maďarskom území sa Židia môžu cítiť príjemne. Premiér Viktor Orbán je presvedčený, že to súvisí so stavaním jeho politickej hrádze proti ilegálnej migrácii prevažne z moslimského sveta. „Židovská komunita v Budapešti sa má bezpečnejšie ako kdekoľvek inde v Európe. Nulová tolerancia voči antisemitizmu, žiadne zločiny z nenávisti, nijakí násilní migranti. Takto by malo vyzerať moderné európske mesto," napísal Orbán pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti X.
Na rovnakej internetovej platforme reagoval na maďarského lídra izraelský minister pre záležitosti diaspóry Amichaj Šikli: „Budapešť je jedným z najbezpečnejších a najprívetivejších hlavných miest v Európe pre svoju židovskú komunitu aj pre izraelských občanov." Šikli, ktorý má v agende starostlivosť o Židov v zahraničí, zároveň ocenil Orbánovu politiku: „Maďarský prístup vychádza zo zodpovednej imigračnej politiky, ktorá uznáva nebezpečenstvo, ktoré predstavuje radikálny islam, a z nekompromisnej vládnej politiky proti antisemitizmu."
Agentúra AP poznamenala, že Orbán zverejnil svoj príspevok po tom, čo americká mimovládna organizácia Liga proti hanobeniu vo svojej správe upozornila na rastúci antisemitizmus naprieč Európou v rokoch 2024 – 2025. Tento negatívny jav sa vyskytuje napríklad vo veľkom rozsahu vo Francúzsku, čo výrazne súvisí s úderom židovského štátu v Gaze po teroristických útokoch spáchaných v Izraeli v októbri 2023.
Orbána môže tešiť nielen to, čo napísal Šikli. Podarilo sa mu vytvoriť obraz Maďarska ako krajiny, ktorá pôsobí atraktívne z pohľadu izraelských turistov. Tí, samozrejme, keď uvažujú o ceste do Európy, prihliadajú na to, či sa v danej krajine budú cítiť bezpečne. Štatistické údaje ukazujú, že Izraelčania výrazne cestujú do Maďarska.
Dáta za minulý rok ešte nie sú kompletné, no z tých, čo sú z roku 2024, vyplýva, že Maďarsko navštívilo viac ako 215-tisíc ľudí z Izraelu. Počet nocľahov v hoteloch alebo penziónoch bol približne 693-tisíc. V oblasti maďarského cestovného ruchu to znamenalo prínos zhruba 21 miliárd forintov (50 miliónov eur). Imidž proizraelského a pre Židov bezpečného štátu dokonca priviedol k tomu, že Izraelčania už najradšej cestujú do Európy do Maďarska. Celosvetovo obľubujú viac už iba Thajsko.
Dá sa očakávať, že počet Izraelčanov, ktorí navštívili vlani Maďarsko, bude možno doteraz rekordný. Medzi obidvomi štátmi sa totiž rozšírili možnosti leteckého spojenia. Zrejme k tomu prispela návšteva izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Budapešti na jar 2025. S Orbánom sa stretol v apríli, krátko predtým v marci spolu rokovali ministri cestovného ruchu oboch krajín, ktorí sa dohodli na väčšom počte letov medzi maďarskými mestami a izraelským Tel Avivom.
Výsledok je ten, že z Tel Avivu sa už lieta nielen do Budapešti. Od apríla 2025 pribudol priamy spoj z do Debrecína (lieta sa dvakrát týždenne). Rovnaký počet obojsmerných letov začal fungovať ako novinka počas letnej sezóny z Tel Avivu na letisko Héviz pri Balatone (dovolenkári mohli využiť toto spojenie od 2. júna do 29. septembra a tento rok sa to zopakuje).
Pripomeňme, že cesta Netanjahua do Budapešti v apríli 2025 bola jeho prvou oficiálnou návštevou do niektorého z európskych štátov od útokov proti Izraelu v októbri 2023. Orbán mu vyšiel v ústrety tak, že sa rozhodol ukončiť spoluprácu Maďarska s Medzinárodným trestným súdom, ktorý vydal na izraelského premiéra zatykač pre údajne vojnové zločiny v Gaze. V kontexte ich politického priateľstva netreba zabúdať na to, že Netanjahu výborne vychádza s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Je preto ľahké dovtípiť sa, že prostredníctvom Netanjahua môže Orbán lobovať za maďarské záujmy v Bielom dome.
Jedným z výrazných príkladov prožidovského (a tým pádom vlastne nepriamo i proizraelského) postoja Orbána je finančná podpora štátu pre veľký zdravotnícky projekt židovskej komunity v Maďarsku. Ide o rekonštrukciu židovskej nemocnice v Budapešti. Postavili ju v roku 1914. Po nastolení komunizmu ju zoštátnili. Projekt obnovy nemocničného komplexu vznikol v roku 2019.
Rekonštruovanú nemocnicu otvorili vlani v decembri. Samozrejme, že Orbán na slávnosti nechýbal. Vláda na projekt obnovy vyčlenila 8,6 miliardy forintov (22 miliónov eur). Nemocnica má 240 lôžok, strava je kóšer. Jej súčasťou je hospic s 70 posteľami a synagóga s rabínom.
Dalo by sa pokračovať v ústretovosti maďarského premiéra. Kde izraelská futbalová reprezentácia odohrala domáce kvalifikačné zápasy o postup na MS vo futbale v roku 2026? Na neutrálnej pôde v Maďarsku. Kde nastúpili futbalisti klubu Maccabi Tel Aviv na domáce stretnutia v Európskej lige? Na neutrálnej pôde v Maďarsku. (Hrávalo sa v Debrecíne, súviselo to s bezpečnostnými rizikami na izraelskom území.)
A ešte jedna nie športová udalosť z posledného obdobia: švajčiarske mesto Bazilej nechcelo byť dejiskom kongresu sionistickej mládeže. Kde sa nakoniec vlani v novembri stretlo takmer 300 mladých Židov? V Maďarsku. Vo všetkých prípadoch vďaka Orbánovi.