Toto sa stalo vo Švajčiarsku? Majiteľ baru, kde pri požiari zomrelo 40 ľudí, bol kriminálnik. Možno tam pral špinavé peniaze

Ako už Pravda informovala, bar Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde došlo k tragédii, patrí 49-ročnému Jacquovi a 40-ročnej Jessice Morettiovcom, manželskému páru z Francúzska. Predbežné vyšetrovanie potvrdilo, že za nešťastie môže ich chamtivosť.
Len aby ušetrili, pri rekonštrukcii baru nedodržali stanovené predpisy – použili zakázané, ľahko horľavé materiály, a dokonca zúžili schodisko, ktoré slúžilo ako jediná úniková cesta z podzemných priestorov. Dovnútra navyše vpustili viac ľudí, než bola určená kapacita.
Navádzal na prostitúciu
Moretti sa už v minulosti chválil, že v júni 2015 prevzal bar ako schátranú budovu a takmer všetko si tam urobil sám.
Podľa švajčiarskeho denníka Blick sa počas výsluchu priznal, že ako izoláciu na strope použil obyčajnú polyuretánovú penu, ktorú kúpil v stavebninách. Tá je pritom veľmi horľavá, preto ju v podobných prevádzkach zakazujú.
Vzbĺkla i v osudnú noc 1. januára, keď sa chytila od tzv. fontány, zábavnej pyrotechniky, ktorá vytvára gejzír praskajúcich iskier. Zarážajúce je, že obsluha baru o nebezpečenstve vedela.Čítajte viac Nové zistenia o inferne vo Švajčiarsku. Majitelia vraj šetrili na materiáloch, porušovali predpisy a čašníčky servírovali fľaše s prskavkami
Niektoré portály zverejnili video zo silvestrovskej oslavy v roku 2019, kde počuť, ako čašník hostí varoval, že strop môže začať horieť. Napriek tomu v bare naďalej servírovali fľaše s prskavkami a iskriacimi „fontánami“.
Zverejnené zábery z klubu tiež dokazujú, že to bola práve čašníčka, kto strop nevedomky podpálil. Sadla si totiž na plecia kolegovi, pričom v oboch rukách držala fľaše šampanského s iskriacou pyrotechnikou. To, že jej nad hlavou začalo horieť, si ani nevšimla.
Najprv sa zdalo, že majitelia predpisy porušovali len z nedbanlivosti, no francúzske médiá zistili, že Moretti nebol taký bezúhonný, ako sa tváril.
Francúzska polícia v Savojsku ho zadržala už v roku 2005 a o tri roky neskôr ho v meste Annecy odsúdili za „navádzanie na prostitúciu“ na 12 mesiacov väzenia, z toho osem podmienečne. Za mrežami strávil štyri mesiace.
Podľa obžaloby verboval mladé ženy vo Francúzsku, aby pracovali ako prostitútky v erotickom masážnom salóne v Ženeve. Obvinenie z kupliarstva odmietol tvrdiac, že salón iba tri mesiace viedol namiesto jeho prevádzkovateľa.
V roku 2010 ho odsúdili znova – tentoraz za podvod. Neoprávnene poberal sociálne dávky na lacnejšie bývanie, z čoho vyviazol iba s pokutou.
Podozriví zbohatlíci
Morettimu vo Francúzsku zakázali podnikať, a tak sa s manželkou presťahoval do Švajčiarska. V alpskom regióne už čoskoro patrili medzi boháčov. Bar Le Constellation si najprv prenajímali, no v roku 2020 ho kúpili za 1,5 milióna švajčiarskych frankov (vyše 1,6 milióna eur).
V rovnakom čase si zadovážili dom s rozlohou 298 štvorcových metrov a veľkou záhradou za 820-tisíc frankov (viac ako 880-tisíc eur).
V roku 2023 prikúpili dve reštaurácie a o rok neskôr aj vilu s rozlohou 500 štvorcových metrov a záhradou. Za všetko dohromady zaplatili asi štyri milióny švajčiarskych frankov (takmer 4,3 milióna eur).
Podozrivé je, že za všetko platili hneď – bez akýchkoľvek splátok či hypotéky. Ako je možné, že manželia, ktorí toľko šetrili, keď si otvárali prvý bar, sa tak rýchlo vyšvihli medzi miestnu smotánku? Nepokračoval Moretti aj vo Švajčiarsku v trestnej činnosti?
„Nad kšeftami Morettiovcov visí tieň prania špinavých peňazí,“ zhodnotili talianske noviny La Repubblica.
Podobne ako francúzske či belgické úrady začali aj talianske vlastné vyšetrovanie udalosti, keďže medzi obeťami bolo i šesť talianskych občanov. Dôsledné preskúmanie finančnej situácie Morettiovcov, ktorí majú jedného syna, žiadajú i rodiny pozostalých.Čítajte viac Najhoršia noc Švajčiarska. Po tragickom požiari je 100 osôb v kritickom stave. Medzi obeťami je aj mladý športovec
„Je nemožné zarobiť si prevádzkovaním reštaurácií za pár rokov toľko peňazí, aby si človek za to mohol kúpiť viacero nehnuteľností,“ citoval portál Watson.ch právnika štyroch rodín Sébastiena Fantiho.
Od prokuratúry očakáva, že sporné otázky objasní. „Ak prevádzkovatelia naozaj mali v obchodoch tak veľa vlastných peňazí, potom ich aspoň zostane viac pre rodiny obetí,“ dodal, narážajúc na požadované odškodnenie.
Podľa denníka La Republicca mohol Moretti svoje švajčiarske podniky skutočne využívať na pranie špinavých peňazí. Pochádza totiž z Korziky a údajne sa pozná s bohatým korzickým obchodníkom, ktorý má prepojenie na miestnu zločineckú organizáciu známu pod menom Petit bar.
Polícia v Marseille ho podozrieva, že miliónové zisky tohto gangu „prepiera“ cez podniky vo Švajčiarsku a v Luxembursku.
Pochybenia úradov
Vo svetle týchto zistení sa novinári pýtajú, ako je vôbec možné, že Moretti dostal povolenie na podnikanie vo Švajčiarsku. Podľa zákonov švajčiarskeho kantónu Valais môžu gastroprevádzky riadiť iba ľudia s čistým registrom.
Fanti dokonca naznačil, že by mohlo ísť o korupciu a Morettiovci možno úradníkom platili, aby „prižmurovali oči“. Predstavitelia obce už napríklad priznali, že pre nedostatok zamestnancov (mali vraj na to len jedného človeka) vynechávali povinné kontroly protipožiarnych opatrení. V bare Le Constellation boli naposledy v roku 2019.
„Okrem prípadu Moretti viem o viacerých ľuďoch, ktorí mali v cudzine problémy s justíciou, a potom sa objavili vo Valais,“ pripomenul Fanti. Vo Švajčiarsku vraj bez ťažkostí dostali povolenie na pobyt, venovali sa svojim pochybným obchodom, a nikto proti tomu nezakročil.
Morettiho polícia v piatok napokon vzala do väzby, čo zdôvodnila obavami, že by sa mohol pokúsiť o útek. Jeho manželka však zostala na slobode.
Hoci aj ona pri požiari utrpela ľahké popáleniny na ramene, verejnosť pobúrilo, keď sa dozvedeli, že z baru ušla medzi prvými a napriek tomu, čo sa dialo, nezabudla zobrať pokladníčku s tržbou.Čítajte viac Požiar v bare v lyžiarskom stredisku Crans Montana, zahynuli desiatky ľudí. Svedok: Ako v horore, ľudia rozbíjali okná, aby unikli
Rovnaké pohoršenie vyvolali správy o ich bohatstve. To je v kontraste s tým, ako šetrili na materiáloch a vybavení. Zákony porušovali tiež tým, že do klubu vpúšťali maloleté osoby, čo potvrdili aj zamestnanci. Väčšina mŕtvych mala od 16 do 26 rokov, no osem z nich malo menej ako 16.
Majitelia baru výčitky odmietajú a zdôrazňujú, že sa v osudnú noc snažili pomáhať. Moretti, ktorý na miesto pribehol z iného podniku, opísal, ako oživoval 24-ročnú manželku svojho syna, ktorá v klube pracovala ako čašníčka a je jednou z obetí požiaru.
„Cítim sa zodpovedný za to, že som všetkých neochránil,“ vypovedal podľa televízie BFMTV na polícii. „Je to najväčšia tragédia môjho života,“ vyhlásila jeho žena.