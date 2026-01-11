Maduro domov odkázal, že sú s manželkou v poriadku a že sú bojovníci

„Sme v poriadku. Sme bojovníci,“ vyhlásil 65-ročný Maduro z brooklynskej väznice podľa svojho syna vo videu, ktoré v sobotu zverejnila venezuelská vládnuca strana PSUV.
Od amerického vojenského zásahu 3. januára sa každý deň konajú demonštrácie na podporu zvrhnutého socialistického vodcu. V uliciach Caracasu sa v sobotu objavila asi tisícka ľudí s transparentmi s nápismi ako „Chceme ich návrat“ a volajúcimi „Maduro a Cilia sú naša rodina!“. Účasť však bola nižšia, pretože k davom neprehovorila žiadna osobnosť z PSUV. Možno to bolo aj pre únavu z týchto každodenných zhromaždení, podotkla agentúra.
„Nebudeme odpočívať ani minútu, kým nezískame prezidenta (Madura). Zachránime ho, to je jasné,“ povedala podľa verejnoprávnej televízie dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová.
Rodriguezová sa funkcie ujala dva dni po Madurovom únose a vedie rokovania s Washingtonom. Jej vláda sa rozhodla začať „prieskumný proces“ s cieľom obnoviť diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré boli prerušené v roku 2019. Práve americký diplomatický tím v piatok dorazil do Venezuely, aby zvážil postupné obnovenie činnosti amerického veľvyslanectva v Caracase.
USA v sobotu vyzvalo všetkých svojich občanov, aby do tejto juhoamerickej krajiny necestovali, a tých, ktorí tam sú, aby ju okamžite opustili. Dôvodom je podľa amerického ministerstva zahraničia nestabilná bezpečnostná situácia, ako napríklad prítomnosť ozbrojených milícií známych ako colectivos vystupujúcich proti Američanom alebo podporovateľom USA.
Venezuela v sobotu, tretí deň po sebe, prepustila ďalších politických väzňov, čo americký prezident Donald Trump označil za „veľmi dôležité a inteligentné gesto“. Podľa účtu Unidad Venezuela ich doteraz bolo 22 vrátane štyroch Španielov. Mimovládne organizácie odhadujú, že celkový počet uväznených sa pohybuje medzi 800 až 1200.
Americké špeciálne sily Delta Force sa v sobotu 3. januára v noci venezuelského času zmocnili Madurových a previezli ich do Spojených štátov. Pri zásahu zahynulo najmenej 100 ľudí vrátane kubánskych vojakov. Dlhoročný prezident bol dva dni potom obvinený okrem iného z drogového a teroristického spolčenia či spolčenia za účelom pašovania kokaínu do USA. Ďalšie vypočutie sa uskutoční 17. marca.