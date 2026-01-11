Pravda Správy Svet Maduro domov odkázal, že sú s manželkou v poriadku a že sú bojovníci

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, ktorý je s manželkou Ciliou Floresovou od minulej soboty v newyorskej väzbe, cez svojich právnikov odkázal, že sú obaja v poriadku a že sú bojovníci. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Spojené štáty vyzvali svojich občanov vo Venezuele, aby krajinu okamžite opustili.

11.01.2026 06:25
Venezuela, Nicolás Maduro, Taliansko Foto: ,
Protestujúci usporiadali v sobotu 10. januára 2026 v talianskom Turíne zhromaždenie proti „americkej imperialistickej agresii“ voči Venezuele a vyzvali na prepustenie venezuelského prezidenta Nicolasa Madura.
„Sme v poriadku. Sme bojovníci,“ vyhlásil 65-ročný Maduro z brooklynskej väznice podľa svojho syna vo videu, ktoré v sobotu zverejnila venezuelská vládnuca strana PSUV.

Od amerického vojenského zásahu 3. januára sa každý deň konajú demonštrácie na podporu zvrhnutého socialistického vodcu. V uliciach Caracasu sa v sobotu objavila asi tisícka ľudí s transparentmi s nápismi ako „Chceme ich návrat“ a volajúcimi „Maduro a Cilia sú naša rodina!“. Účasť však bola nižšia, pretože k davom neprehovorila žiadna osobnosť z PSUV. Možno to bolo aj pre únavu z týchto každodenných zhromaždení, podotkla agentúra.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

„Nebudeme odpočívať ani minútu, kým nezískame prezidenta (Madura). Zachránime ho, to je jasné,“ povedala podľa verejnoprávnej televízie dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová.

Rodriguezová sa funkcie ujala dva dni po Madurovom únose a vedie rokovania s Washingtonom. Jej vláda sa rozhodla začať „prieskumný proces“ s cieľom obnoviť diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré boli prerušené v roku 2019. Práve americký diplomatický tím v piatok dorazil do Venezuely, aby zvážil postupné obnovenie činnosti amerického veľvyslanectva v Caracase.

USA v sobotu vyzvalo všetkých svojich občanov, aby do tejto juhoamerickej krajiny necestovali, a tých, ktorí tam sú, aby ju okamžite opustili. Dôvodom je podľa amerického ministerstva zahraničia nestabilná bezpečnostná situácia, ako napríklad prítomnosť ozbrojených milícií známych ako colectivos vystupujúcich proti Američanom alebo podporovateľom USA.

Škody po americkom útoku vo venezuelskom Caracase. Letecká základňa dostala zásah
Americký útok na Venezuelu mieril aj na leteckú základňu v Caracase. / Zdroj: Reuters

Venezuela v sobotu, tretí deň po sebe, prepustila ďalších politických väzňov, čo americký prezident Donald Trump označil za „veľmi dôležité a inteligentné gesto“. Podľa účtu Unidad Venezuela ich doteraz bolo 22 vrátane štyroch Španielov. Mimovládne organizácie odhadujú, že celkový počet uväznených sa pohybuje medzi 800 až 1200.

Americké špeciálne sily Delta Force sa v sobotu 3. januára v noci venezuelského času zmocnili Madurových a previezli ich do Spojených štátov. Pri zásahu zahynulo najmenej 100 ľudí vrátane kubánskych vojakov. Dlhoročný prezident bol dva dni potom obvinený okrem iného z drogového a teroristického spolčenia či spolčenia za účelom pašovania kokaínu do USA. Ďalšie vypočutie sa uskutoční 17. marca.

