Izrael je v pohotovosti, región v napätí, či USA spustia údery na Irán. Protivládne protesty si vyžiadali najmenej 116 obetí

Vzhľadom na prerušenie prerušenia internetového a telefonického spojenia je čoraz ťažšie odhadovať rozsah demonštrácií, podľa HRANA však počet obetí protestov stúpol na najmenej 116 a viac ako 2 600 ďalších osôb bolo zadržaných. Organizácia poskytovala presné informácie aj pri predchádzajúcich nepokojoch v Iráne, podotkla AP. Odpojenie od internetu by mohli podľa kritikov využiť bezpečnostné zložky ku krvavému zásahu, ako sa to stalo pri protestoch v roku 2019, keď boli zabité stovky ľudí.
Izrael je v stave vysokej pohotovosti kvôli možnosti, že by Spojené štáty zasiahli v Iráne, kde sa konajú najväčšie protivládne demonštrácie za niekoľko rokov. Napísala to agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na tri izraelské zdroje oboznámené so situáciou. Teherán potom varoval, že akýkoľvek útok by viedol k iránskej odvete proti Izraelu a proti americkým základniam v regióne.
Bývalý korunný princ Rezá Pahlaví, syn posledného iránskeho šáha a predstaviteľ iránskej opozície, Iráncov z exilu vyzval, aby v nedeľu znovu vyšli do ulíc, obsadili centrá miest a udržali ich a aby niesli pôvodnú iránsku vlajku so levom a slnkom namiesto tej súčasnej so štyrmi polmesiacmi a čepeľou mečiara. Iránska štátna televízia nedeľu skutočne informovala o protestoch v Teheráne a Mašhade na severovýchode krajiny.
Televízia ukázala provládne demonštrácie a videá údajných protestujúcich, ktorí strieľali na bezpečnostné zložky. Pološtátna tlačová agentúra Fars zverejnila zábery z mesta Isfahán, na ktorých demonštranti strieľajú z dlhých zbraní, zapaľujú ohne a hádžu zápalné bomby.
Iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí predtým naznačil, že režim napriek varovaniu zo strany USA tvrdo zasiahne. Najvyšší štátny prokurátor Mohammed Movahedí Ázád v sobotu varoval, že každý účastník protestov bude považovaný za „nepriateľa Boha“, za čo iránsky režim ukladá trest smrti.
Americký prezident Donald Trump medzitým podporil demonštrantov a na sociálnych sieťach uviedol, že „sa Irán pozerá na slobodu“ a že „USA sú pripravené pomôcť“. Americké médiá v sobotu večer s odvolaním sa na anonymných úradníkov uviedli, že Trump dostal vojenské možnosti útoku na Irán, ale že sa doteraz ešte nerozhodol.
O možnosti amerického zásahu v Iráne v sobotu v telefonickom rozhovore hovorili tiež izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister zahraničia USA Marco Rubio, uviedol jeden zo zdrojov.
Irán v nedeľu Spojené štáty varoval pred možným útokom. Predseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf poslancom povedal, že by Teherán reagoval odvetou na „legitímne ciele“, ako je Izrael a tiež americké vojenské základne. Postoj k USA dali najavo aj poslanci, ktorí na zasadnutí parlamentu podľa agentúry AP skandovali „Smrť Amerike“.
Protesty, ktoré sú za posledné tri roky jedny z najväčších, sa začali vlani 28. decembra v Teheráne obchodníci rozhorčení poklesom hodnoty iránskej meny rijál. Postupne sa k nim pridali ďalšie skupiny obyvateľov vrátane vysokoškolských študentov a demonštrácie sa zmenili na protivládne.