Svadba s tragickým koncom. Výbuch plynovej fľaše zabil najmenej osem ľudí vrátane nevesty a ženícha

Výbuch plynovej fľaše zabil najmenej osem ľudí vrátane nevesty a ženícha počas svadobnej hostiny v pakistanskom hlavnom meste, uviedla v nedeľu miestna polícia.

11.01.2026 10:11
K výbuchu došlo v noci v obytnej štvrti v centre mesta a časť domu sa zrútila, uviedla polícia s tým, že sedem ľudí bolo zranených. Vyšetrovanie okolností nešťastia stále prebieha.

Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vyjadril smútok nad stratou na životoch a vyslovil sústrasť rodinám obetí, uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie. Nariadil dôkladné vyšetrovanie prípadu a zdravotníckym orgánom prikázal, aby zabezpečili, že zranení dostanú čo najlepšiu liečbu.

Mnohé pakistanské domácnosti sa podľa AP spoliehajú na fľaše so skvapalneným plynom kvôli nízkemu tlaku zemného plynu v potrubí. Ich používanie spojené s únikom plynu sa spája s viacerými smrteľnými nehodami.

