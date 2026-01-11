Svadba s tragickým koncom. Výbuch plynovej fľaše zabil najmenej osem ľudí vrátane nevesty a ženícha

K výbuchu došlo v noci v obytnej štvrti v centre mesta a časť domu sa zrútila, uviedla polícia s tým, že sedem ľudí bolo zranených. Vyšetrovanie okolností nešťastia stále prebieha.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vyjadril smútok nad stratou na životoch a vyslovil sústrasť rodinám obetí, uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie. Nariadil dôkladné vyšetrovanie prípadu a zdravotníckym orgánom prikázal, aby zabezpečili, že zranení dostanú čo najlepšiu liečbu.
Mnohé pakistanské domácnosti sa podľa AP spoliehajú na fľaše so skvapalneným plynom kvôli nízkemu tlaku zemného plynu v potrubí. Ich používanie spojené s únikom plynu sa spája s viacerými smrteľnými nehodami.Čítajte viac Desivé ráno na Horehroní: výbuch plynu zranil štyroch ľudí a zničil tri byty. Obec Valaská vyhlásila mimoriadnu situáciu