Pravda Správy Svet Trump "miluje venezuelský ľud". Krajinu podľa neho robí opäť bohatou a bezpečnou

Trump "miluje venezuelský ľud". Krajinu podľa neho robí opäť bohatou a bezpečnou

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Venezuelu „robí opäť bohatou a bezpečnou“. Vyjadril sa tak týždeň po tom, čo špeciálne jednotky armády USA zaútočili na Caracas a zajali pri tom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, píše televízia NBC News.

11.01.2026 10:58
Donald Trump Foto: ,
Americký prezident Donald Trump
debata (7)

„Milujem venezuelský ľud a už teraz robím Venezuelu opäť bohatou a bezpečnou,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social. NBC News však píše, že obyvatelia Caracasu aj iných častí Venezuely vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť a budúcnosť krajiny.

Škody po americkom útoku vo venezuelskom Caracase. Letecká základňa dostala zásah
Video
Americký útok na Venezuelu mieril aj na leteckú základňu v Caracase. / Zdroj: Reuters

Televízia uvádza, že vo Venezuele je v súčasnosti len málo vecí istých a obyvateľov trápi najmä budúce smerovanie krajiny, vývoj politickej situácie, bezpečnosť, osud politických väzňov či budúcnosť tamojšieho ropného priemyslu.

V hlavnom meste Caracas štátne bezpečnostné zložky a ozbrojené provládne milície (colectivos) údajne prehľadávajú ľuďom mobilné telefóny v snahe zakročiť voči protivládnym postojom a podpore krokov Spojených štátov, napísala NBC News.

Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo svojich občanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, v ktorých hľadajú Američanov.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Video
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky minulý týždeň v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú a previezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

Venezuela Inauguration Čítajte viac Z prvej dámy prvá bojovníčka socializmu. A prečo Lukašenko tvrdí, že Trump neuniesol Madurovu manželku?
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Venezuela #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"