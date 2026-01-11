Trump "miluje venezuelský ľud". Krajinu podľa neho robí opäť bohatou a bezpečnou

„Milujem venezuelský ľud a už teraz robím Venezuelu opäť bohatou a bezpečnou,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social. NBC News však píše, že obyvatelia Caracasu aj iných častí Venezuely vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť a budúcnosť krajiny.
Televízia uvádza, že vo Venezuele je v súčasnosti len málo vecí istých a obyvateľov trápi najmä budúce smerovanie krajiny, vývoj politickej situácie, bezpečnosť, osud politických väzňov či budúcnosť tamojšieho ropného priemyslu.
V hlavnom meste Caracas štátne bezpečnostné zložky a ozbrojené provládne milície (colectivos) údajne prehľadávajú ľuďom mobilné telefóny v snahe zakročiť voči protivládnym postojom a podpore krokov Spojených štátov, napísala NBC News.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo svojich občanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, v ktorých hľadajú Američanov.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky minulý týždeň v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú a previezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová.Čítajte viac Z prvej dámy prvá bojovníčka socializmu. A prečo Lukašenko tvrdí, že Trump neuniesol Madurovu manželku?