VIDEO: Hodiny v podzemí, zásah, ktorý nemá obdoby. Hasiči ťahali zraneného muža z jaskyne

Do jaskyne pôvodne zostupovali traja ľudia. Jeden z trojice zostal so zraneným dole, druhý sa vydal späť von a privolal pomoc. Práve vďaka tomuto správnemu rozhodnutiu sa podarilo záchranárov zalarmovať včas, uviedli českí záchranári na sieti X.
Ich zásah trval viac ako dvadsať hodín, od soboty popoludnia, kým ho v nedeľu dostali na povrch, z toho päť hodín strávili jeho transportom v úzkom podzemí, kde sa pohybovali po centimetroch. Zranený muž bol v systéme jaskýň pri obci Rudice na Blanensku v Moravskom krase, približne v 50 až 70 metrovej hĺbke a 250 až 300 metrov od vstupu.
Zásahu sa zúčastnili špecialisti z celej republiky. „K rozrumeniu horniny bolo vykonaných spolu približne 10 drobných riadených odstrelov s pomocou približne 100 striel. V niektorých miestach bolo nutné vykonať trhacie a uvoľňovacie práce aj v úseku dlhom zhruba šesť metrov,“ uviedli záchranári.
V nedeľu doobeda muža dostali na povrch: "Išlo o v Českej republike ojedinelý a mimoriadne náročný zásah, ktorý nemá v tuzemských podmienkach obdoby. Ďakujeme všetkým zasahujúcim za profesionálne nasadenie a obrie nasadenie v extrémne náročných podmienkach, uviedol Hasičský záchranný zbor ČR.