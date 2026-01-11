Pravda Správy Svet VIDEO: Hodiny v podzemí, zásah, ktorý nemá obdoby. Hasiči ťahali zraneného muža z jaskyne

VIDEO: Hodiny v podzemí, zásah, ktorý nemá obdoby. Hasiči ťahali zraneného muža z jaskyne

Českí hasiči majú za sebou zásah, ktorý nemá obdoby. Vytiahli z podzemia muža, ktorý uviazol v jaskyni Moravského krasu.

11.01.2026 14:15
Českí záchranári pri mužovi, ktorý uviazol v... Foto:
Českí záchranári pri mužovi, ktorý uviazol v jaskyni na Morave. Záchranná akcia trvala viac ako dvadsať hodín.
debata (1)

Do jaskyne pôvodne zostupovali traja ľudia. Jeden z trojice zostal so zraneným dole, druhý sa vydal späť von a privolal pomoc. Práve vďaka tomuto správnemu rozhodnutiu sa podarilo záchranárov zalarmovať včas, uviedli českí záchranári na sieti X.

Unikátny zásah hasičov, vyťahovali muža z jaskyne, kde uviazol. Pozrite si, ako akcia prebiehala.
Video
Zdroj: HZS ČR

Ich zásah trval viac ako dvadsať hodín, od soboty popoludnia, kým ho v nedeľu dostali na povrch, z toho päť hodín strávili jeho transportom v úzkom podzemí, kde sa pohybovali po centimetroch. Zranený muž bol v systéme jaskýň pri obci Rudice na Blanensku v Moravskom krase, približne v 50 až 70 metrovej hĺbke a 250 až 300 metrov od vstupu.

Zásahu sa zúčastnili špecialisti z celej republiky. „K rozrumeniu horniny bolo vykonaných spolu približne 10 drobných riadených odstrelov s pomocou približne 100 striel. V niektorých miestach bolo nutné vykonať trhacie a uvoľňovacie práce aj v úseku dlhom zhruba šesť metrov,“ uviedli záchranári.

V nedeľu doobeda muža dostali na povrch: "Išlo o v Českej republike ojedinelý a mimoriadne náročný zásah, ktorý nemá v tuzemských podmienkach obdoby. Ďakujeme všetkým zasahujúcim za profesionálne nasadenie a obrie nasadenie v extrémne náročných podmienkach, uviedol Hasičský záchranný zbor ČR.

Českí záchranári počas veľkej akcie, aby... Foto: HZS
Českí záchranári, jaskyňa Českí záchranári počas veľkej akcie, aby pomohli mužovi, ktorý uviazol v jaskyni na Morave. Záchranná akcia trvala viac ako dvadsať hodín.
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #jaskyňa #HZS ČR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"