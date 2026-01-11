Trump vyzval Havanu, aby sa dohodla s USA, kým nie je neskoro. Rubio budúci kubánsky prezident? „To znie dobre", odkázal prezident

„Kuba žila mnoho rokov z veľkého množstva ROPY a PEŇAZÍ z Venezuely. Výmenou Kuba poskytovala ‚bezpečnostné služby’ posledným dvom venezuelským diktátorom, ALE VIAC TOMU TAK NIE JE! Väčšina týchto Kubáncov je MŔTVA po minulotýždňovom útoku USA a Venezuela už nepotrebuje ochranu pred násilníkmi a vydieračmi, ktorí ich toľko rokov držali ako rukojemníkov,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Trump ďalej tvrdí, že Venezuelu v súčasnosti chráni najsilnejšia armáda sveta – tá americká. „NA KUBU UŽ NEPÔJDE ŽIADNA ROPA ANI PENIAZE – NULA! Dôrazne im odporúčam, aby uzavreli dohodu, SKÔR NEŽ BUDE NESKORO,“ napísal.
Trump zároveň prezdieľal príspevok používateľa, ktorý napísal, že americký minister zahraničia Marco Rubio, syn dvoch kubánskych prisťahovalcov, bude budúcim prezidentom Kuby. Šéf Bieleho domu k tomu napísal, že to „znie dobre“.
Kuba sa kvôli americkému obchodnému embargu od roku 2000 čoraz viac spoliehala na venezuelskú ropu importovanú na základe dohody s predchodcom prezidenta Nicolása Madura Hugom Chávezom.