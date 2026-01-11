Pravda Správy Svet Sýrske vládne sily zadržali v Aleppe 300 Kurdov a evakuovali vyše 400 bojovníkov

Sýrske vládne sily umožnili odchod viac ako 400 kurdských bojovníkov z mestskej štvrte Šajch Maksúd v Aleppe, ktorú ovládla armáda. Ďalších 300 Kurdov zadržali, povedal v nedeľu agentúre AFP predstaviteľ ministerstva vnútra.

11.01.2026 17:27
Syria Aleppo Clashes Foto: ,
Člen sýrskej vojenskej polície stráži námestie v meste Aleppo, 10. januára 2026
Zo štvrte Šejk Maksud do kurdskej de facto autonómnej zóny na severovýchode Sýrie bolo prevezených 419 bojovníkov, vrátane 59 zranených a nešpecifikovaného počtu „zabitých“, uviedol predstaviteľ ministerstva pod prísľubom anonymity.

Kurdské sily uviedli, že ich bojovníci boli evakuovaní „prostredníctvom sprostredkovania medzinárodných strán s cieľom zastaviť útoky a porušovanie pravidiel voči našim ľuďom v Aleppe“. Boje s vládnymi silami sa začali v Aleppe začiatkom týždňa po tom, čo uviazli rokovania o integrácii Kurdov do novej vlády v Sýrii.

Okrem mužov v autobusoch, ktoré v sprievode vládnych síl opúšťali Šejk Maksu korešpondent AFP v sobotu videl desiatky mladých mužov v civilnom oblečení strážených bezpečnostnými silami, kým ich nepreviezli na neznáme miesto. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva so sídlom v Británii bolo zatknutých 300 „mladých Kurdov“, ktorí sú „civilisti, nie bojovníci“.

