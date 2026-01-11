Sýrske vládne sily zadržali v Aleppe 300 Kurdov a evakuovali vyše 400 bojovníkov

Zo štvrte Šejk Maksud do kurdskej de facto autonómnej zóny na severovýchode Sýrie bolo prevezených 419 bojovníkov, vrátane 59 zranených a nešpecifikovaného počtu „zabitých“, uviedol predstaviteľ ministerstva pod prísľubom anonymity.
Kurdské sily uviedli, že ich bojovníci boli evakuovaní „prostredníctvom sprostredkovania medzinárodných strán s cieľom zastaviť útoky a porušovanie pravidiel voči našim ľuďom v Aleppe“. Boje s vládnymi silami sa začali v Aleppe začiatkom týždňa po tom, čo uviazli rokovania o integrácii Kurdov do novej vlády v Sýrii.
Okrem mužov v autobusoch, ktoré v sprievode vládnych síl opúšťali Šejk Maksu korešpondent AFP v sobotu videl desiatky mladých mužov v civilnom oblečení strážených bezpečnostnými silami, kým ich nepreviezli na neznáme miesto. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva so sídlom v Británii bolo zatknutých 300 „mladých Kurdov“, ktorí sú „civilisti, nie bojovníci“.Čítajte viac Poďakoval sa Bohu, Trumpovi i ľudu. Šara privítal zrušenie amerických sankcií po 14 rokoch