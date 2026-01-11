Pravda Správy Svet Maďarsko tvrdí, že v Poľsku je právny štát v kríze, Varšava to odmieta

Maďarsko tvrdí, že v Poľsku je právny štát v kríze, Varšava to odmieta

Právny štát v Poľsku je v kríze a ľudia sa stávajú obeťami politického prenasledovania, vyhlásilo v piatok maďarské ministerstvo zahraničia. Hovorca poľskej vlády Adam Szlapka tvrdí, že rovnaké pohľady má aj Rusko a Bielorusko.

11.01.2026 17:47
Viktor Orbán Foto: ,
Maďarský premiér Viktor Orbán
Spor medzi Budapešťou a Varšavou vypukol po tom, čo maďarský spravodajský server Telex nadviazal na správu investigatívneho portálu VSquare a v piatok napísal, že Maďarsko udelilo azyl ďalším dvom poľským občanom. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí preto požiadal o vyjadrenie.

Rezort nasledujúci deň vyhlásil, že „právny štát v Poľsku je v kríze a mnohí ľudia sú obeťami politického prenasledovania“. „V Maďarsku sa osobám, ktoré sú politicky prenasledované, udeľuje status utečenca v súlade s nariadeniami Európskej únie,“ doplnilo ministerstvo.

Podľa hovorcu poľskej vlády Adama Szlapku „podobné pohľady zdieľajú aj Minsk a Moskva“. „Možno tento postoj dokonca spolu koordinovali. Maďarsko je však krajinou, na ktorú sa v EÚ uplatňuje postup podľa článku 7 (článok o ochrane základných hodnôt EÚ, pozn. red.), a je ťažké brať slová maďarského ministerstva zahraničných vecí vážne,“ dodal hovorca.

Maďarsko nezverejnilo mená dvoch poľských občanov, ktorým udelilo azyl. Podľa denníka Gazeta Wyborcza sú nimi zrejme bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, podozrivý zo založenia a riadenia zločineckej organizácie, a jeho manželka.

V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj bývalý Ziobrov zástupca Marcin Romanowski a získal tam politický azyl. Aj voči nemu boli vznesené podobné obvinenia ako voči Ziobrovi.

