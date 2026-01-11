Svetový poriadok je v ohrození. Švédsko ostro kritizovalo Trumpovu rétoriku voči Grónsku, Dánsku by sa Američania mali poďakovať

„Sme veľmi kritickí voči tomu, čo Spojené štáty teraz robia a urobili vo Venezuele, pokiaľ ide o medzinárodné právo, a pravdepodobne ešte kritickejší voči rétorike o Grónsku a Dánsku,“ povedal Kristersson na bezpečnostnej konferencii v severnom Švédsku.
„Naopak, Spojené štáty by mali poďakovať Dánsku, ktoré je už mnoho rokov veľmi lojálnym spojencom,“ dodal švédsky premiér.
Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom. Toto autonómne dánske územie je bohaté na nerastné suroviny a na získanie ostrova s 57-tisíc obyvateľmi americký prezident nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Svoj záujem o Grónsko opätovne potvrdil aj v piatok, kedy vyhlásil, že USA musia konať, aby zabránili Číne alebo Rusku získať kontrolu nad týmto strategicky dôležitým arktickým územím.Čítajte viac Pre Trumpa je Grónsko prioritou. Biely dom: použitie armády je jednou z možností
Agentúra Reuters v nedeľu s odvolaním sa na denník The Financial Times tiež informovala, že severskí diplomati odmietli Trumpove tvrdenia o ruských a čínskych plavidlách operujúcich v blízkosti Grónska.
Podľa denníka neboli v posledných rokoch zaznamenané žiadne známky prítomnosti ruských alebo čínskych lodí či ponoriek v okolí tohto ostrova. Odvolával sa pri tom na dvoch popredných severských diplomatov, ktorí majú prístup k spravodajským informáciám NATO. Agentúre Reuters sa túto správu bezprostredne nepodarilo overiť. Biely dom ani NATO na žiadosť o komentár nereagovali.Čítajte viac Trump: Urobíme niečo s Grónskom, či sa im to páči alebo nie. Z Grónska mu poslali odkaz: Nechceme byť Američanmi