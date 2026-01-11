Pravda Správy Svet Pri dome ministra poľnohospodárstva vysypal 500 litrov hnoja. Podozrivému mužovi hrozí päť rokov väzenia

Pri dome ministra poľnohospodárstva vysypal 500 litrov hnoja. Podozrivému mužovi hrozí päť rokov väzenia

Muža podozrivého z vysypania hnoja v blízkosti domu poľského ministra poľnohospodárstva Stefana Krajewského obžalovali. Hrozí mu najviac päť rokov väzenia. Pre agentúru PAP to v nedeľu uviedla okresná prokuratúra v Podleskom vojvodstve.

11.01.2026 20:04
Poland EU Farmers Protest Mercosur Foto: ,
Protest farmárov proti obchodnej dohode medzi Európskou úniou a združením Mercosur vo Varšave, 3. januára 2026
debata (2)

Krajewski v piatok večer v rozhovore pre televíziu Polsat News uviedol, že niekto vysypal hnoj neďaleko jeho pozemku v Podleskom vojvodstve na severovýchode Poľska, pokúsil sa poškodiť plot a vyhrážal sa mu. V rovnaký deň v krajine protestovali farmári proti obchodnej dohode medzi Európskou úniou a združením Mercosur.

Polícia v sobotu informovala o zatknutí 35-ročného muža z Lubelského vojvodstva. Prípadom sa zaoberá okresná prokuratúra v meste Zambrov. Hovorkyňa Dorota Leszczyńska pre agentúru PAP uviedla, že podozrivý bol obžalovaný z vyhrážania sa ministrovi Krajewskému pre jeho politickú príslušnosť, urážania ústavného orgánu a z vyhrážania sa premiérovi, dvom ďalším ministrom a primátorovi Varšavy.

Podľa prokuratúry podozrivý v piatok prišiel ku Krajewského pozemku, vysypal tam „približne 500 litrov hnedozelenej látky“ a odišiel. Následne sa však ešte vrátil a počas konverzácie s ministrovou manželkou „s odkazom na politické aktivity jej manžela sa vyhrážal spáchaním trestného činu na úkor nej alebo jej najbližších príbuzných“.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #poľnohospodárstvo #minister #obžaloba #hnoj
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"