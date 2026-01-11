Pravda Správy Svet Letisko Kittilä zamrzlo. Pre extrémne nízke teploty uviazli na severe Fínska tisícky turistov

Tisíce turistov uviazli v nedeľu v severnom Fínsku po tom, ako boli lety na medzinárodnom letisku Kittilä zrušené v dôsledku silných mrazov.

11.01.2026 20:54
Finland Extreme Weather Foto: ,
Muž prechádza okolo digitálneho displeja zobrazujúceho teplotu mínus 33 stupňov Celzia vo fínskom Ylläs, 9. januára 2026
Teplota na letisku klesla v nedeľu ráno na mínus 37 stupňov Celzia, čo sťažilo odmrazovanie lietadiel a iné operácie, informovala fínska verejnoprávna stanica Yle.

Očakáva sa, že v pondelok bude v meste Kittilä, ktoré sa nachádza v kraji Laponsko, silná zima pokračovať. Fínsky meteorologický ústav predpovedá, že teploty klesnú na takmer mínus 40 stupňov Celzia.

Extrémne počasie vrátane silného sneženia, vetra a mrazov ovplyvnilo v priebehu posledných dní dopravu aj v iných častiach Európy.

V Nemecku museli cestujúci vlakmi rátať s dlhými meškaniami a zrušenými spojmi aj v nedeľu. AP pripomína, že železničný prevádzkovateľ Deutsche Bahn v piatok pre silné sneženie zastavil všetky spoje na severe krajiny. Úrady oznámili, že v dôsledku mrazov zostanú všetky školy v Severnom Porýní-Vestfálsku zatvorené a v pondelok prejdú na online výučbu.

V Estónsku a Litve orgány požiadali vodičov, aby odložili všetky nepodstatné cesty pre očakávané fujavice. Susedné Lotyšsko vydalo snehovú výstrahu pre západ krajiny.

