Letisko Kittilä zamrzlo. Pre extrémne nízke teploty uviazli na severe Fínska tisícky turistov

Teplota na letisku klesla v nedeľu ráno na mínus 37 stupňov Celzia, čo sťažilo odmrazovanie lietadiel a iné operácie, informovala fínska verejnoprávna stanica Yle.
Očakáva sa, že v pondelok bude v meste Kittilä, ktoré sa nachádza v kraji Laponsko, silná zima pokračovať. Fínsky meteorologický ústav predpovedá, že teploty klesnú na takmer mínus 40 stupňov Celzia.
Extrémne počasie vrátane silného sneženia, vetra a mrazov ovplyvnilo v priebehu posledných dní dopravu aj v iných častiach Európy.
V Nemecku museli cestujúci vlakmi rátať s dlhými meškaniami a zrušenými spojmi aj v nedeľu. AP pripomína, že železničný prevádzkovateľ Deutsche Bahn v piatok pre silné sneženie zastavil všetky spoje na severe krajiny. Úrady oznámili, že v dôsledku mrazov zostanú všetky školy v Severnom Porýní-Vestfálsku zatvorené a v pondelok prejdú na online výučbu.
V Estónsku a Litve orgány požiadali vodičov, aby odložili všetky nepodstatné cesty pre očakávané fujavice. Susedné Lotyšsko vydalo snehovú výstrahu pre západ krajiny.