Nightfall proti Rusku, údery na veľkú vzdialenosť. Británia vyvinie pre Ukrajinu špeciálne balistické strely

Veľká Británia pre Ukrajinu vyvinie nový balistický raketový systém, ktorý napadnutej krajine umožní lepšie sa brániť útokom z Ruska.

11.01.2026 21:15 , aktualizované: 21:31
Britský premiér Keir Starmer sa víta s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pred budovou úradu britského predsedu vlády na Downing Street 10 v Londýne, december 2025
Oznámila to dnes britská vláda. Strely budú schopné niesť hlavice s hmotnosťou 200 kilogramov a budú mať dolet cez 500 kilometrov. Vláda už v rámci projektu nazvaného Nightfall vyhlásila súťaž na vývoj systému.

Storm Shadow v akcii: Ruské veliteľstvo čiernomorskej flotily v troskách (Archívne video)
Video
Strely budú určené pre operácie na vysoko ohrozených bojiskách so silným elektromagnetickým rušením. Bude možné odpaľovať z radu vozidiel, a to pri rýchlom slede odpalov viacerých striel.

Do niekoľkých minút bude možné systém stiahnuť, čo ukrajinským silám umožní zasiahnuť kľúčové vojenské ciele skôr, ako stihnú ruské sily zareagovať.

„Útoky, ktoré sa uskutočnili vo štvrtok v noci, len ukazujú, ako si (ruský prezident Vladimir – pozn. red.) Putin myslí, že môže konať beztrestne a útočiť na civilné oblasti s využitím moderných zbraní,“ uviedol britský minister obrany John Healey. Ruské sily tú noc využili na útok na Ukrajinu aj nadzvukovú raketu Orešnik.

Rusi zabíjali v metropole Ukrajiny
Video
Rusko spustilo celoplošnú vojenskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Za ten čas si boje vyžiadali státisíce životov a zranených na oboch stranách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko za posledný týždeň proti Ukrajine vypustilo 1 100 dronov, viac ako 890 navádzaných leteckých bômb a cez 50 rakiet, vrátane balistických, riadených a rakiet stredného doletu.

