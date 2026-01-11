Nightfall proti Rusku, údery na veľkú vzdialenosť. Británia vyvinie pre Ukrajinu špeciálne balistické strely

Oznámila to dnes britská vláda. Strely budú schopné niesť hlavice s hmotnosťou 200 kilogramov a budú mať dolet cez 500 kilometrov. Vláda už v rámci projektu nazvaného Nightfall vyhlásila súťaž na vývoj systému.
Strely budú určené pre operácie na vysoko ohrozených bojiskách so silným elektromagnetickým rušením. Bude možné odpaľovať z radu vozidiel, a to pri rýchlom slede odpalov viacerých striel.
Do niekoľkých minút bude možné systém stiahnuť, čo ukrajinským silám umožní zasiahnuť kľúčové vojenské ciele skôr, ako stihnú ruské sily zareagovať.
„Útoky, ktoré sa uskutočnili vo štvrtok v noci, len ukazujú, ako si (ruský prezident Vladimir – pozn. red.) Putin myslí, že môže konať beztrestne a útočiť na civilné oblasti s využitím moderných zbraní,“ uviedol britský minister obrany John Healey. Ruské sily tú noc využili na útok na Ukrajinu aj nadzvukovú raketu Orešnik.
Rusko spustilo celoplošnú vojenskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Za ten čas si boje vyžiadali státisíce životov a zranených na oboch stranách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko za posledný týždeň proti Ukrajine vypustilo 1 100 dronov, viac ako 890 navádzaných leteckých bômb a cez 50 rakiet, vrátane balistických, riadených a rakiet stredného doletu.Čítajte viac Blízko hraníc s EÚ. SBU zverejnila trosky rakety Orešnik a hovorí o vojnovom zločine