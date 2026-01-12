Pravda Správy Svet ONLINE: Boje na Ukrajine už trvajú dlhšie ako Veľká vlastenecká vojna. Zelenskyj: Šialenstvo. Rusi platia tisíckou mŕtvych denne

Od decembra nie sú ruské straty nižšie ako tisíc vojakov denne, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodáva, že takto Rusko platí za pokračovanie vojny.

12.01.2026 06:15
vojna na Ukrajine Foto:
Poškodená vysokonapäťová rozvodňa po ruských leteckých útokoch na energetický sektor v Odeskej oblasti na Ukrajine v utorok 6. januára 2026.
  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 419 dní
Rusi zabíjali v metropole Ukrajiny
Rusi spustili v noci zo štvrtka na piatok 9. januára kombinovaný útok na Kyjev. / Zdroj: Reuters
6:15 Vojna na Ukrajine už trvá dlhšie ako Veľká vlastenecká vojna, keď Nemecko napadlo Sovietsky zväz až po jeho porážku v Berlíne. Tá trvala 1 418 dní, konflikt na Ukrajine sa prehupol do 1 419. dňa. Pripomenul to podľa agentúry Unian aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Dnes je to 1 418. deň vojny Ruska proti Ukrajine. Chceli zopakovať – a aj sa im to podarilo – týranie ľudí, zopakovali fašizmus, zopakovali takmer všetko najhoršie, čo sa stalo v 20. storočí. Vojnu ešte viac "skreatívnili“ Šáhidmi a balistickými raketami proti elektrárňam a kotolniam," uviedol včera Zelenskyj.

Zelenskyj podľa Unianu poznamenal, že vojna sa vedie na rovnakých územiach ako pred 80 rokmi – Donbas, Slobožanščyna (okolie Charkova, časť Sumy, časti Luhanska a Donecka) a Záporožie. Tentoraz však proti útočníkom bojuje iba Ukrajina, nie celá protihitlerovská koalícia, podotkol.

„V súčasnosti dosahujú ruské straty nie menej ako 1 000 mŕtvych denne – a to platí už od decembra. Takto v podstate Rusko platí len za to, aby zabránilo skončeniu vojny. Toto je šialenstvo a možno ho zastaviť iba spojenými silami – silami Európy a Spojených štátov, silami všetkých našich partnerov. Každý deň tejto vojny je pripomienkou, že svet sa nemôže chrániť pred šialencami. Musíme ho chrániť. Rusko musí byť zastavené,“ povedal.

"Iba Rusko je zdrojom tejto vojny, dôvodom, prečo sa vojna predlžuje, a zaslúži si všetky odvetné údery a tlak za všetko, čo robí proti životu a ľuďom, proti diplomacii, proti partnerom, uviedol ešte skôr na sieti X.

Zelenskyj zároveň tvrdí, že Ukrajinci vedia o tom, kto je proti nim a prisľúbil odvetné kroky. „Pozorne monitorujeme a dokumentujeme každý pokus Rusov o podkopanie našich vzťahov s partnermi. Vidíme, ktorých lobistov Moskva angažuje, prostredníctvom koho sa snaží konať, aké vnútorné operácie sa pokúša spustiť na Ukrajine a v Európe. Naša reakcia bude hmatateľná – prostredníctvom našich špeciálnych služieb, prostredníctvom našich spravodajských agentúr, prostredníctvom politickej spolupráce s našimi partnermi a najmä prostredníctvom sankcií,“ povedal.

„Dôležité je, že Kongres USA sa opäť púšťa do prísnejších sankcií proti Rusku – zameraných na ruskú ropu. Toto môže skutočne fungovať. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú,“ dodal ukrajinský prezident.

