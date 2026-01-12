Pravda Správy Svet Trump je pripravený stretnúť sa venezuelskou dočasnou prezidentkou

Trump je pripravený stretnúť sa venezuelskou dočasnou prezidentkou

Americký prezident Donald Trump je pripravený stretnúť sa s venezuelskou dočasnou prezidentkou Delcy Rodriguezovou, uvádza agentúra AFP. Rodriguezová v nedeľu podľa agentúry Reuters vyhlásila, že jej vláda si musí zachovať moc, aby dokázala brániť krajinu.

Chmelár v ta3 o Babišovi, Ficovi, Trumpovi i Venezuele
Politický analytik Eduard Chmelár o aktuálnych domácich a zahraničných udalostiach (relácia Téma na ta3, 8. januára 2026)

„Raz to urobím,“ odpovedal Trump v nedeľu večer miestneho času (v pondelok nadránom SEČ) na palube Air Force One na otázku novinárov, či sa s Rodriguezovou stretne. Dodal, že Washington teraz s Caracasom „vychádza naozaj dobre“.

Američania 3. januára bombardovali niekoľko miest vo Venezuele a ich špeciálne jednotky v prezidentskom paláci zajali prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Pár teraz v USA čelí obvineniam z pašovania drog. Podľa Caracasu pri americkom útoku zahynulo 100 ľudí.

Venezuelský najvyšší súd po útoku poveril Rodriguezovú, aby dočasne prevzala právomoci hlavy štátu. Médiá ju označujú za jednu z najvernejších postáv Madurovho režimu. Trump jej pohrozil ďalším vojenským zásahom, ak nebude spolupracovať s USA, zatiaľ čo ona obvinila Spojené štáty z porušenia Charty OSN, pokusu o zvrhnutie vlády a snahy zmocniť sa venezuelských zásob ropy, ktoré sú najväčšie na svete.

Trump v piatok rokoval so skupinou vysokých manažérov amerických aj európskych ropných spoločností. Podľa šéfa Bieleho domu totiž o tom, kto bude ťažiť ropu vo Venezuele, budú rozhodovať Spojené štáty. V nedeľu potom novinárom povedal, že zvažuje obmedzenie prístupu k venezuelskej rope pre americkú firmu ExxonMobil. „Nepáčila sa mi jej reakcia,“ vysvetlil.

