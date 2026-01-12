Trump je pripravený stretnúť sa venezuelskou dočasnou prezidentkou

„Raz to urobím,“ odpovedal Trump v nedeľu večer miestneho času (v pondelok nadránom SEČ) na palube Air Force One na otázku novinárov, či sa s Rodriguezovou stretne. Dodal, že Washington teraz s Caracasom „vychádza naozaj dobre“.
Američania 3. januára bombardovali niekoľko miest vo Venezuele a ich špeciálne jednotky v prezidentskom paláci zajali prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Pár teraz v USA čelí obvineniam z pašovania drog. Podľa Caracasu pri americkom útoku zahynulo 100 ľudí.Čítajte viac Beštia z Kandaháru: ruská protivzdušná obrana čelila vo Venezuele utajovanému systému USA
Venezuelský najvyšší súd po útoku poveril Rodriguezovú, aby dočasne prevzala právomoci hlavy štátu. Médiá ju označujú za jednu z najvernejších postáv Madurovho režimu. Trump jej pohrozil ďalším vojenským zásahom, ak nebude spolupracovať s USA, zatiaľ čo ona obvinila Spojené štáty z porušenia Charty OSN, pokusu o zvrhnutie vlády a snahy zmocniť sa venezuelských zásob ropy, ktoré sú najväčšie na svete.
Trump v piatok rokoval so skupinou vysokých manažérov amerických aj európskych ropných spoločností. Podľa šéfa Bieleho domu totiž o tom, kto bude ťažiť ropu vo Venezuele, budú rozhodovať Spojené štáty. V nedeľu potom novinárom povedal, že zvažuje obmedzenie prístupu k venezuelskej rope pre americkú firmu ExxonMobil. „Nepáčila sa mi jej reakcia,“ vysvetlil.