Kadyrovovi zlyhali obličky, Kremeľ hľadá nového vodcu Čečenska, tvrdí zdroj HUR

Podľa tohto zdroja Kadyrov podstupuje dialýzu a lekári nedávajú žiadne prognózy. Zároveň sa má momentálne nachádzať „vo vlastnej nemocnici v Čečensku“, kam sa zhromaždili členovia jeho rodinného klanu, označovaného ako tejp. Zdroj dodáva, že medzi prítomnými sú „aj príbuzní z iných krajín“.
Zhoršenie zdravotného stavu dlhoročného lídra Čečenska má podľa HUR aj politické dôsledky. „Na pozadí zlého zdravotného stavu Kadyrova sa výrazne aktivizoval proces výberu kandidáta na post nového lídra Čečenska,“ uvádza zdroj.
V tejto súvislosti sa podľa dostupných informácií v Kremli diskutuje o viacerých menách. Medzi najpravdepodobnejších a pre Kremeľ najvhodnejších kandidátov majú patriť Magomed Daudov, Apti Alaudinov a najstarší syn Ramzana Kadyrova, Achmat Kadyrov.
Agentúra Ukrinform zároveň pripomína, že Ramzan Kadyrov už podnikol personálne kroky v rámci vedenia republiky. Hlava Čečenska Ramzan Kadyrov vymenoval svojho 20-ročného syna Achmata za dočasného zástupcu predsedu vlády republiky so zachovaním funkcie ministra športu, uvádza agentúra.Čítajte viac Exkluzívny rozhovor s ukrajinským veliteľom. Proti Rusom bojuje aj s Čečencom, ktorého si do vojska vybral Prigožin