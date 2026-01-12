Pravda Správy Svet Frankfurtské letisko kvôli snehu a mrazu zrušilo stovku letov

Medzinárodné letisko vo Frankfurte nad Mohanom kvôli sneženiu a mrazu zrušilo dnes takmer stovku letov. Taktiež na nemeckej železnici je podľa spoločnosti Deutsche Bahn (DB) potrebné dnes počítať kvôli zimnému počasiu s obmedzeniami. Školy v niektorých spolkových krajinách zrušili prezenčnú výučbu.

12.01.2026 09:59
Frankfurt, pluh, zima, dialnica, cesta, ľad Foto: ,
Snežný pluh na diaľnici vo Frankfurte.
Z plánovaných 1052 letov, ktoré malo frankfurtské letisko dnes odbaviť, ich bolo 98 zrušených. Podľa hovorkyne prevádzkovateľa letiska, spoločnosti Fraport, bude počet zrušených letov v priebehu dňa ešte pravdepodobne stúpať. Na dráhy vyrazili rolby a v prevádzke je tiež 34 vozidiel na odmrazovanie lietadiel.

Nemeckí meteorológovia pre dnešok varovali pred snežením, mrazom a ľadom na juhu a západe krajiny. S obmedzeniami a meškaniami vlakov počíta tiež železničná spoločnosť DB. Na niektorých vysokorýchlostných úsekoch bola z preventívnych dôvodov znížená maximálna povolená rýchlosť. Zatiaľ sa to týka úsekov medzi Hannoverom a Frankfurtom, Wolfsburgom a Berlínom a Kolínom nad Rýnom a Frankfurtom. Hovorkyňa DB agentúre DPA povedala, že ráno bola premávka na železnici relatívne hladká. V druhej polovici minulého týždňa kvôli zimnému počasiu informovali dráhy predovšetkým na severe Nemecka o rade zrušených či meškajúcich vlakov.

Zo západu Nemecka polícia od dnešného rána hlási zvýšený počet nehôd na cestách. Sneh sa tam postupne mení na dážď a kvôli nízkym teplotám vozovky namrznú.

V najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine, Severnom Porýní-Vestfálsku, a tiež v Dolnom Sasku a Brémach zostali zatvorené školy. Výučba sa presunula na internet. Aj v niektorých ďalších nemeckých regiónoch sa budú školáci učiť online.

