Turek by podľa Motoristov mohol byť splnomocnencom vlády pre Green Deal

„My máme predstavu o tom, že môže existovať pozícia vládneho splnomocnenca dajme tomu pre Green Deal, ktorá by mohla ošetrovať hlavné témy na ministerstve životného prostredia. To ministerstvo nemôže ísť úplne na autopilota. Minister (Petr) Macinka tú agendu, samozrejme, zvláda, ale práve ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo životného prostredia sú tak časovo náročné rezorty, že dlhodobo by to nebolo prospešné,“ povedal Turek.
Na otázku, či si myslí, že by ho prezident Petr Pavel mohol v budúcnosti predsa len vymenovať, Turek uviedol, že snáď prezident „dostane rozum“ a začne dodržiavať zákon. Pavlove zdôvodnenia, prečo jeho nomináciu odmietol, považuje za neprijateľné a nevhodné. Žalobu na ochranu osobnosti, ktorú chce na prezidenta podať, v pondelok označil len za „optickú záležitosť“. Vysvetlil to tak, že nie je jednoduché takýto spor vyhrať či vôbec žalobu správne podať a aj tak by sa za prezidenta musel ospravedlňovať rezort financií. „K žalobe nejakým spôsobom dôjde, ale neviem, či dôjde k tomu, že sa pán prezident zachová ako chlap a že sa mi ospravedlní,“ podotkol poslanec.Čítajte viac Turek podá žalobu na českého prezidenta Pavla. Žiada ospravedlnenie za zdôvodnenie, prečo nemá byť ministrom
Zdôraznil, že si nie je istý, do akej miery si je Pavel vedomý toho, ako by mohol Česko poškodzovať, keď rezort životného prostredia bude bez človeka, ktorý ho bude neustále riadiť. Na otázku, či na pozícii splnomocnenca bude čakať na to, kým sa stane ministrom, reagoval, že sa to tak dá povedať. „Ja ministrom skutočne netúžim byť za každú cenu, nie je to môj celoživotný sen a ja som rátal s tým, že by som sa hodil skôr na pozíciu ministra zahraničných vecí. Urobili sme však ústupok voči pánovi prezidentovi a ďalšie ústupky už skutočne robiť nemôžeme, bolo by to na úkor chodu štátu,“ dodal Turek.Čítajte viac Pavel: Turek adoroval nacistické Nemecko a zľahčoval násilné činy
Pražský hrad v piatok zverejnil list, v ktorom Pavel premiérovi Andrejovi Babišovi rozsiahlo zdôvodňuje, prečo nomináciu odmietol. Turek podľa prezidenta opakovane ukázal nedostatok rešpektu k českému právnemu poriadku a ústavným hodnotám, adoroval nacistické Nemecko či spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a etnických menšín alebo zľahčoval násilné činy z nenávisti. Čestný prezident Motoristov na to reagoval slovami, že sa ho to veľmi dotklo a od hlavy štátu bude žiadať ospravedlnenie.