"Vláda nádeje" sa po takmer troch rokoch vojny vrátila do hlavného mesta Chartúm

Premiér Kamil Idris povedal v nedeľu novinárom, že „vláda nádeje“ sa oficiálne vrátila do Chartúmu a začne s vylepšovaním služieb pre miestnych obyvateľov, ako je prístup k elektrine, vode, zdravotnej starostlivosti a školstvu. Armáda bola nútená mesto opustiť v roku 2023, keď spor medzi ňou a RSF prepukol v občiansku vojnu. Späť ho dobyla na konci minulého marca.
Chartúm sa od tej doby spamätáva z dopadov ozbrojeného konfliktu. Približne päť miliónov ľudí z mesta ušlo v období najintenzívnejších bojov, uvádza Organizácia Spojených národov (OSN). Tí, ktorí nechceli alebo nemohli z mesta utiecť, opísali brutálnu okupáciu RSF, keď ozbrojenci obydlia v Chartúme masívne rabovali a zaberali domy civilistom.
Veľkú časť mesta taktiež zanechali ozbrojenci RSF v troskách. Vlani v októbri uviedla zástupkyňa generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Ugochi Danielsová, že základné služby v Chartúme sotva fungujú.Čítajte viac Vodcu provládnych milícií v Sudáne odsúdili za zločiny v Dárfúre na 20 rokov
Generál sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán a veliteľ polovojenských RSF Muhammad Hamdán Dagalo v krajine v roku 2021 spoločne vykonali vojenský prevrat, ale neskôr sa rozišli kvôli nezhodám ohľadom rozdelenia moci. Spor v apríli 2023 prerástol do otvoreného ozbrojeného stretu, v ktorom už podľa BBC zahynulo najmenej 150-tisíc ľudí.
Podľa aktuálnych dát Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) muselo od začiatku bojov opustiť domovy takmer 12 miliónov obyvateľov tejto zhruba päťdesiatmiliónovej krajiny.
Sudánske ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú armádu aj RSF z cielených útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre.Čítajte viac Počet obetí dronových úderov na školu a nemocnicu v Sudáne stúpol. Zomrelo 114 osôb vrátane 63 detí