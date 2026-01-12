Pravda Správy Svet Fíni prepustili loď Fitburg zadržanú po poškodení podmorského kábla, vyšetrovanie však pokračuje

Fínska polícia v pondelok oznámila, že prepustila nákladnú loď Fitburg, ktorú úrady v decembri zadržali pre podozrenie z poškodenia podmorského telekomunikačného kábla medzi Helsinkami a estónskym Tallinom. Vyšetrovanie však naďalej pokračuje.

12.01.2026 11:56
„Fínska a estónska polícia ukončili svoju prácu na palube plavidla, a preto môže byť zadržanie ukončené,“ uviedol vo vyhlásení šéf fínskeho Národného vyšetrovacieho úradu Risto Lohu. Pre niektorých členov posádky tejto lode naďalej platí zákaz cestovania, dodal.

Fínska pobrežná stráž 31. decembra zadržala 132-metrovú nákladnú loď Fitburg na ceste z ruského Petrohradu do izraelskej Haify. Loď plaviaca sa pod vlajkou karibskej krajiny Svätý Vincent a Grenadíny prevážala ruské oceliarske výrobky, ktoré podliehajú sankciám.

Polícia v rámci vyšetrovania zadržala aj jedného člena posádky, ktorého súd v Helsinkách v nedeľu poslal do väzby. Loď podľa vyhlásenia polície opustí fínske teritoriálne vody v pondelok.

Fínska polícia vyšetruje incident ako „závažné poškodenie, pokus o závažné poškodenie a závažné narušenie telekomunikácií“.

AFP konštatuje, že v uplynulých rokoch došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a plynovodov. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 označuje mnoho odborníkov a politikov tieto incidenty za sabotáže v réžii Ruska a súčasť jeho hybridnej vojny proti západným krajinám.

