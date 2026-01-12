Na Cypre zmizol ruský obchodník a zomrel ruský diplomat. Nad jeho úmrtím sa vynorilo viacero otáznikov

Nemenované zdroje oboznámené s prípadom podľa portálu uviedli, že muža našli vo štvrtok približne napoludnie, no polícia bola o jeho smrti informovaná až o niekoľko hodín neskôr.
Vyslaných policajtov zároveň nevpustili do budovy ruského veľvyslanectva, kde chceli preskúmať kanceláriu zosnulého diplomata, a jeho telo im odovzdali na nádvorí. Polícia potvrdila, že zamietnutie prístupu bolo odôvodnené tým, že diplomatická misia spadá mimo jurisdikciu cyperského štátu.
Predstavitelia ruskej ambasády úradom oznámili, že ruský občan spáchal samovraždu a zanechal list. Veľvyslanectvo list odošle rovno do Moskvy a nesprístupní ho vyšetrovateľom, uviedlo.
Súbežne s týmto prípadom podľa cyperských médií pokračuje rozsiahle pátranie po Baumgertnerovi, bývalom generálnom riaditeľovi ruskej spoločnosti Uralkalij, ktorá je producentom a vývozcom potaše. Naposledy ho videli 7. januára odchádzať zo svojho sídla v meste Limassol.
Baumgertner je známy pre kauzu z roku 2013, keď ho bieloruské úrady počas jeho návštevy v Minsku zadržali a obvinili zo zneužitia služobného postavenia v súvislosti s krachom spoločného rusko-bieloruského podniku na predaj potaše. Následne ho vydali do Ruska.