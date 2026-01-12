Trump sa označil za prezidenta Venezuely. Kube poslal odkaz s cigarou v ústach

Trumpom zdieľané obrázky, z ktorých jeden vznikol pomocou umelej inteligencie a druhý pripomína upravený výpis funkcií amerického prezidenta z Wikipédie, vyvolávajú silné reakcie na sociálnych sieťach, všíma si portál idnes.cz.
Prvý z príspevkov zobrazuje Trumpa na Kube s cigarou – symbolom, ktorý je dlhodobo spätý s týmto karibským štátom a jeho izolovanou ekonomikou. Druhá koláž ide ešte ďalej a naznačuje, že Trump je „úradujúcim prezidentom Venezuely“ od januára 2026.
Washington po nedávnom vojenskom zásahu zadržal venezuelského prezidenta Nicolása Madura a Spojené štáty otvorene hovoria o dočasnom riadení krajiny, predovšetkým jej strategického ropného sektora. Trump opakovane tvrdí, že USA zabezpečia „riadny prechod“ a ochranu investícií, pričom kľúčovú úlohu majú zohrať americké úrady a spojenecké firmy.Čítajte viac Chce Trump rozdeliť svet na sféry vplyvu? Stálo by to veľa krvi a peňazí, varuje politológ
Zmeny vo Venezuele majú priamy vplyv aj na Kubu. Ostrovný štát bol roky závislý od dotovaných dodávok venezuelskej ropy, ktoré teraz podľa Trumpa skončili. Prezident zároveň Havane odkázal, že bez dohody s USA ju čaká ešte hlbší hospodársky prepad.Čítajte viac Čo príde po útoku na Venezuelu? Američania v Grónsku, Rusi v Kyjeve a Ukrajinci v Moskve?
Proti tomu sa ostro ohradil kubánsky minister zahraničia Bruno Rodríguez, ktorý obvinil Spojené štáty z porušovania medzinárodného práva a odmietol tvrdenie o akejkoľvek finančnej odmene za kubánsku bezpečnostnú pomoc Venezuele.