Žiak s tričkom "Hitler kaputt" napadol v Kyjeve nožom spolužiaka a učiteľku. Polícia vyšetruje možný ruský vplyv

Polícia uviedla, že žiak deviatej triedy si ráno nasadil masku a prilbu a vbehol do triedy, kde nožom napadol učiteľku dejepisu a spolužiaka. Učiteľka utrpela pri útoku rezné rany rúk a brucha a spolužiak útočníka má viacnásobné rezné rany na chrbte a predlaktí. Rozsah ich zranení lekári dosiaľ neurčili. Pedagogička je však vo vážnom stave.
Útočník následne z triedy utiekol, zamkol sa na toalete a bodol sa nožom do ruky a brucha. Ukrajinská polícia podľa AFP zverejnila zábery podozrivého sediaceho pred policajtmi v tričku s nápisom v nemčine „Hitler kaputt“ (Hitler je mŕtvy) s odkazom na nacistického vodcu Alolfa Hitlera. Ide o protinacistický slogan používaný sovietskymi vojakmi počas druhej svetovej vojny a krátko po nej.
Vyšetrovatelia pri prehliadke chlapcovho telefónu zistili, že si písal s ľuďmi, ktorí môžu byť zástupcami ruských tajných služieb. Chlapec s nimi vraj preberal svoje plány na páchanie trestných činov. Polícia motív žiakovho útoku stále vyšetruje.
Ukrajinská agentúra Ukrinform informovala, že polícia činy maloletého útočníka v hlavnom meste posudzuje ako pokus o vraždu a začala v tejto veci trestné vyšetrovanie.
AFP informuje, že Rusko a Ukrajina sa počas už takmer štyri roky trvajúcej vojny často vzájomne obviňujú z pokusov verbovať maloletých prostredníctvom internetu.