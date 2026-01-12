Súd poslal spolumajiteľa baru, v ktorom zomrelo 40 osôb, na tri mesiace do väzby. Prokuratúra sa obáva jeho úteku

Morettiho vzali do väzby ešte v piatok po výsluchu na prokuratúre. Prokuratúra v kantóne Valais v tom čase v oficiálnom vyhlásení väzbu pre Jacqua Morettiho zdôvodnila rizikom jeho úteku. Vypočutá bola aj jeho manželka Jessica, ktorú však prepustili.
Kantonálny súd v pondelok nariadil Morettimu trojmesačnú preventívnu väzbu. Prokuratúra vo Valais začala trestné vyšetrovanie voči Morettiovcom 3. januára, teda dva dni po tragédii, ktorá si okrem 40 mŕtvych vyžiadala aj 116 zranených; priemerný vek obetí bol 19 rokov. Krátko predtým ich vypočuli len ako svedkov. Spolumajitelia baru sú vystavení obvineniam z neúmyselného usmrtenia, z neúmyselného ublíženia na zdraví a z neúmyselného podpaľačstva.Čítajte viac Analýza priniesla šokujúce zistenia. Bar, v ktorom zahynulo 40 osôb, neprešiel roky požiarnou kontrolou
Orgány naďalej zisťujú príčinu požiaru. Počiatočné zistenia naznačujú, že požiar zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru pri oslavách príchodu nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti.
Pochybila však zrejme aj radnica v Crans-Montane, ktorá priznala, že od roku 2019 nebola v bare vykonaná žiadna protipožiarna kontrola. AFP informuje, že sa zisťuje aj prítomnosť a dostupnosť hasiaceho prístroja v bare a to, či východy z baru boli v súlade s predpismi.Čítajte viac Toto sa stalo vo Švajčiarsku? Majiteľ baru, kde pri požiari zomrelo 40 ľudí, bol kriminálnik. Možno tam pral špinavé peniaze