VIDEO: Španieli skonfiškovali na mori doposiaľ najväčší kontraband kokaínu v dejinách krajiny

Policajti minulý týždeň vykonali raziu na lodi plaviacej sa pod kamerunskou vlajkou, ktorá vyštartovala z Brazílie. Podľa policajného vyhlásenia zaistili v zásielke soli celkovo 9994 kilogramov drogy ukrytej v 294 balíkoch.
Bezpečnostné zložky zadržali 13 členov posádky spolu so strelnými zbraňami. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že celá operácia bola súčasťou spoločného úsilia orgánov z USA, Brazílie, Británie, Francúzska a Portugalska.
Úzke väzby Španielska s Latinskou Amerikou a jeho tesná blízkosť s Marokom, ktoré je zároveň najväčším producentom konope, z neho robia kľúčový vstupný bod pre drogy do Európy.
V roku 2024 španielska polícia zaistila 13 ton kokaínu z kontajnerovej lode, ktorá priplávala do prístavu Algeciras z Ekvádoru. Išlo o vôbec najväčšie zaistené množstvo tejto drogy v histórii krajiny.