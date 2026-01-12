Charlie Hebdo zverejnil karikatúru o obetiach požiaru v bare Le Constellation. Švajčiari sú pobúrení, padli žaloby

Švajčiarsky právnik a jeho manželka podali na časopis a autora satirickej kresby Erica Salcha na prokuratúre v kantóne Valais žalobu, informujú francúzske a švajčiarske médiá. Dvojica tvrdí, že kresba porušuje švajčiarske trestné právo týkajúce sa násilných obrazov, pretože poškodzuje dôstojnosť obetí a tragédiu zľahčuje.
Titulok kresby Les brûles font du ski je narážkou na názov francúzskej komédie z roku 1979 Les Bronzés font du ski, u nás známej tiež ako Bláznivá dovolenka.
Kontroverzia prichádza len niekoľko dní po 11. výročí teroristického útoku na redakciu časopisu Charlie Hebdo v Paríži, kde 7. januára 2015 dvaja islamisti automatickými zbraňami zastrelili 12 ľudí kvôli karikatúram zosmiešňujúcim proroka Mohameda. Výročie obnovilo debatu o hraniciach satiry a slobody prejavu.
Požiar v bare Le Constellation v Crans-Montane vypukol počas silvestrovských osláv na Nový rok okolo 01:30. Miestne úrady neskôr uviedli, že príčinou bola zrejme iskriaca zábavná pyrotechnická fontána, od ktorej sa vznietila penová výplň stropu. Požiar sa rýchlo rozšíril a ľudia sa v panike snažili zo suterénneho klubu uniknúť po úzkom schodisku, pričom mnoho z nich utrpelo popáleniny.
Od minulého piatku sa nachádza jeden z majiteľov baru Le Constellation vo väzbe. Jacques Moretti čelí podozreniu zo zabitia z nedbanlivosti. Po dnešnom šesťhodinovom výsluchu prokuratúra rozhodla, že v nej zostane ešte tri mesiace.Čítajte viac Súd poslal spolumajiteľa baru, v ktorom zomrelo 40 osôb, na tri mesiace do väzby. Prokuratúra sa obáva jeho úteku