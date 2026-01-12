Pravda Správy Svet Pápež sa stretol Machadovou. Podrobnosti audiencie nie sú známe, Vatikán mlčí

Pápež sa stretol Machadovou. Podrobnosti audiencie nie sú známe, Vatikán mlčí

Pápež Lev XIV. v pondelok vo Vatikáne prijal líderku venezuelskej opozície a laureátku Nobelovej ceny za mier Maríu Corinu Machadovú, oznámil Vatikán.

12.01.2026 16:08
Vatican Venezuela Pope Machado Foto: ,
Pápež Lev XIV. a líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová počas stretnutia vo Vatikáne, 12. januára 2026
debata (2)

Vatikán dosiaľ neposkytol žiadne podrobnosti o audiencii. Machadovej meno zverejnil v zozname osôb, ktorých v pondelok ráno prijal pápež.

Správy o návšteve venezuelskej opozičnej líderky prišli po tom, čo taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani oznámil, že orgány vo Venezuele prepustili z väzenia dvoch občanov Talianska – Alberta Trentiniho a Maria Burla, ktorí sú na ceste do vlasti. Vo Venezuele boli zadržaní od novembra 2024.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Video
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

K návšteve zároveň došlo viac ako týždeň po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.

Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová privítala tento vojenský zásah Spojených štátov vo Venezuele a operáciu označila za „obrovský krok pre ľudstvo, pre slobodu a ľudskú dôstojnosť“. Tento týždeň by Machadová podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mala navštíviť Washington.

Maria Corina Machadová Čítajte viac Trump oznámil, že sa stretne s Machadovou. Prezident čaká, že mu odovzdá jej Nobelovku

Pápež v piatok vyzval na ochranu venezuelskej suverenity a na „rešpektovanie vole venezuelského ľudu a na ochranu ľudských a občianskych práv všetkých“.

Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, niekdajší pápežský vyslanec vo Venezuele, minulý týždeň hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Dvojica podľa vyhlásenia amerického rezortu diplomacie rokovala o „snahách zlepšiť humanitárnu situáciu, obzvlášť vo Venezuele“.

trump kuba Čítajte viac Trump sa označil za prezidenta Venezuely. Kube poslal odkaz s cigarou v ústach
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vatikán #Venezuela #Maria Corina Machadová #pápež Lev XIV.
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"