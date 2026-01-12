Pápež sa stretol Machadovou. Podrobnosti audiencie nie sú známe, Vatikán mlčí

Vatikán dosiaľ neposkytol žiadne podrobnosti o audiencii. Machadovej meno zverejnil v zozname osôb, ktorých v pondelok ráno prijal pápež.
Správy o návšteve venezuelskej opozičnej líderky prišli po tom, čo taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani oznámil, že orgány vo Venezuele prepustili z väzenia dvoch občanov Talianska – Alberta Trentiniho a Maria Burla, ktorí sú na ceste do vlasti. Vo Venezuele boli zadržaní od novembra 2024.
K návšteve zároveň došlo viac ako týždeň po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová privítala tento vojenský zásah Spojených štátov vo Venezuele a operáciu označila za „obrovský krok pre ľudstvo, pre slobodu a ľudskú dôstojnosť“. Tento týždeň by Machadová podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mala navštíviť Washington.Čítajte viac Trump oznámil, že sa stretne s Machadovou. Prezident čaká, že mu odovzdá jej Nobelovku
Pápež v piatok vyzval na ochranu venezuelskej suverenity a na „rešpektovanie vole venezuelského ľudu a na ochranu ľudských a občianskych práv všetkých“.
Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, niekdajší pápežský vyslanec vo Venezuele, minulý týždeň hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Dvojica podľa vyhlásenia amerického rezortu diplomacie rokovala o „snahách zlepšiť humanitárnu situáciu, obzvlášť vo Venezuele“.Čítajte viac Trump sa označil za prezidenta Venezuely. Kube poslal odkaz s cigarou v ústach