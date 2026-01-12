Moskva sa chváli rekordným záujmom zahraničia o jej zbrane. Nárast však má aj negatívnu stránku

„Do roku 2022 bola maximálna hodnota objednávok 55 miliárd dolárov. V súčasnosti máme s už podpísanými zmluvami v hodnote 70 miliárd dolárov rekord,“ uviedol Manturov s tým, že „technológia testovaná v rámci špeciálnej vojenskej operácie sa propaguje sama“. Špeciálnou vojenskou operáciou označujú predstavitelia Moskvy ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára 2022.
Rusko podľa vicepremiéra na frontovej línii na Ukrajine odskúšalo v roku 2025 viac než tisíc nových a modernizovaných kusov vojenskej techniky. Zahraničie má podľa neho záujem predovšetkým o systémy protivzdušnej obrany, lietadlá a raketomety.
Nárast objednávok má však podľa agentúry DPA aj negatívnu stránku. Ešte v decembri Manturov priznal, že exportné objednávky budú musieť ustúpiť do úzadia pred dopytom ruskej armády po nových zbraniach, čo znamená, že ich spracovanie bude meškať.Čítajte viac WP: Prečo ešte nehorí Moskva? Pýtal sa Trump Zelenského. Ukrajine ponúkol špičkové strely, ktoré nedávno útočili v Iráne