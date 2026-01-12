Desivé čísla OSN. Vlani bolo na Ukrajine zabitých najmenej 2 514 civilistov, najviac od roku 2022

V uplynulom roku bolo kvôli bojom na Ukrajine zabitých prinajmenšom 2514 civilistov, čo je viac ako v predošlých rokoch, s výnimkou roku 2022, kedy Rusko začalo inváziu do krajiny.
Foto: SITA/AP, Evgeniy Maloletka
Dobrovoľníci Červeného kríža evakuujú zranenú ženu z viacposchodového obytného domu zničeného ruským útokom v Kyjeve na Ukrajine, jún 2025
Vo svojej najnovšej správe to dnes uviedla Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU). Celkom si ruská agresia proti Ukrajine podľa nej už vyžiadala životy najmenej 14 999 civilistov vrátane stoviek detí, ďalších 40 601 osôb vrátane maloletých bolo zranených.
Prímerie? Rusko na Ukrajine ponúka iba smrť a skazu (Archívne video)
Video
Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany
Prevažnú väčšinu obetí OSN eviduje na území kontrolovanom Kyjevom, na ktoré útočí ruská invázna armáda. Zároveň upozorňuje, že mŕtvych bude zrejme výrazne viac.
