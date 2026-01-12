Zmocní sa Trump Grónska aj s požehnaním Kongresu? Návrh zákona je už na svete

Trump opakovane hovorí o tom, že Spojené štáty na zaistenie svojej bezpečnosti potrebujú Grónsko, autonómnu súčasť Dánskeho kráľovstva. Trump na dosiahnutie tohto cieľa odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily, čím šokoval amerických spojencov v NATO.
„Myslím si, že je v záujme sveta, aby Spojené štáty uplatnili suverenitu nad Grónskom,“ povedal Fine. „Kongres by sa stále musel rozhodnúť urobiť z neho štát (USA), ale toto by jednoducho zmocnilo prezidenta urobiť, čo robí, a povedalo, že Kongres stojí za ním,“ uviedol kongresman. Poznamenal, že takýto zákon by urýchlil cestu Grónska k získaniu štatútu nového štátu USA.
Trump o potrebe získať Grónsko hovoril už za svojho prvého mandátu. Prezident a ďalší republikánski predstavitelia poukazujú na strategický význam ostrova kvôli jeho polohe aj bohatým zdrojom nerastných surovín. Fine povedal, že s týmito argumentmi súhlasí a že americká vláda nad týmto územím by pre Gróňanov bola tiež lepším riešením.
Grónski predstavitelia prevzatia Spojenými štátmi odmietajú a tvrdia, že o svojom osude si rozhodnú výhradne sami obyvatelia tohto regiónu. Tento postoj zastáva aj Dánsko, ktorého premiérka Mette Frederiksenová varovala, že ak USA zaútočia na inú krajinu NATO, bude koniec všetkému. Trump medzitým pripustil, že si možno bude musieť vybrať medzi zachovaním integrity NATO a ovládnutím tohto dánskeho územia.Čítajte viac Útok, kúpa alebo kampaň. Ako by USA mohli získať Grónsko?
Ostrov obývaný asi 56.000 ľuďmi bol do 50. rokov minulého storočia dánskou kolóniou av roku 1979 získal čiastočnú autonómiu, keď vznikol jeho parlament. Kodaň má doteraz pod kontrolou zahraničné záležitosti, obranu či menovú politiku Grónska. V roku 2009 získalo Grónsko možnosť vyhlásiť plnú nezávislosť na základe referenda.Čítajte viac Trump: Urobíme niečo s Grónskom, či sa im to páči alebo nie. Z Grónska mu poslali odkaz: Nechceme byť Američanmi