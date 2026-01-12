Pravda Správy Svet Paríž dúfa v tisíce. Francúzsko spustilo nábor do dobrovoľnej vojenskej služby

Vo Francúzsku sa začal nábor dobrovoľníkov do vojenskej služby, oznámili v pondelok ozbrojené sily. Podľa plánu by sa do programu mohlo počas prvého roka zapojiť 3 000 dobrovoľníkov, pričom sa očakáva, že ich počet sa postupne dostane na 10 000 do roku 2030 a 42 000 do roku 2035. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

12.01.2026 22:01
Kandidáti sa môžu do dobrovoľnej služby prihlásiť online, poprípade prostredníctvom regionálneho náborového centra. Je prístupná pre mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov a ponúka im 800 eur mesačne. Po jednomesačnom základnom výcviku budú dobrovoľníci priradení k vojenským jednotkám na ďalších deväť mesiacov, kde budú plniť rovnaké povinnosti ako bežný personál. V súčasnosti nie je v pláne posielať dobrovoľníkov do zahraničia.

Zavedenie povinnej vojenskej služby v prípade krízy Francúzsko zrušilo v roku 1996. Podľa nového rámca by sa však dobrovoľná vojenská služba mohla v krízových situáciách zmeniť na povinnú vojenskú službu.

Iniciatívu s cieľom posilniť profesionálne ozbrojené sily oznámil prezident Emmanuel Macron ešte v novembri. Podľa jeho slov je kombinácia vojakov z povolania a dobrovoľníkov potrebná v neistom globálnom prostredí, aby sa zlepšila pripravenosť na všetky nepredvídateľné situácie.

Profesionálnu armádu Francúzska v súčasnosti tvorí približne 200 000 vojakov, ktorých podporuje približne 47 000 záložníkov.

