Paríž dúfa v tisíce. Francúzsko spustilo nábor do dobrovoľnej vojenskej služby

Kandidáti sa môžu do dobrovoľnej služby prihlásiť online, poprípade prostredníctvom regionálneho náborového centra. Je prístupná pre mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov a ponúka im 800 eur mesačne. Po jednomesačnom základnom výcviku budú dobrovoľníci priradení k vojenským jednotkám na ďalších deväť mesiacov, kde budú plniť rovnaké povinnosti ako bežný personál. V súčasnosti nie je v pláne posielať dobrovoľníkov do zahraničia.
Zavedenie povinnej vojenskej služby v prípade krízy Francúzsko zrušilo v roku 1996. Podľa nového rámca by sa však dobrovoľná vojenská služba mohla v krízových situáciách zmeniť na povinnú vojenskú službu.
Iniciatívu s cieľom posilniť profesionálne ozbrojené sily oznámil prezident Emmanuel Macron ešte v novembri. Podľa jeho slov je kombinácia vojakov z povolania a dobrovoľníkov potrebná v neistom globálnom prostredí, aby sa zlepšila pripravenosť na všetky nepredvídateľné situácie.
Profesionálnu armádu Francúzska v súčasnosti tvorí približne 200 000 vojakov, ktorých podporuje približne 47 000 záložníkov.