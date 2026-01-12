Nezvratné a konečné. Trump uvalil 25-percentné clo na krajiny obchodujúce s Iránom

„S okamžitou platnosťou bude každá krajina, ktorá obchoduje s Iránskou islamskou republikou, platiť clo 25 percent za všetky obchody so Spojenými štátmi americkými,“ napísal Trump.
Trump v posledných dňoch opakovane pohrozil Iránu intervenciou a varoval Teherán, aby proti demonštrantom nepoužíval násilie. V sobotu povedal, že Spojené štáty sú „pripravené pomôcť“. Americké médiá v ten istý deň s odvolaním sa na anonymných úradníkov uviedli, že Trump dostal návrhy ohľadom vojenských možností útoku na Irán, ale že sa ešte nerozhodol.Čítajte viac Skoro 700 zabitých demonštrantov v Iráne. Máme to pod kontrolou, protestujúcim rozdávali zbrane, tvrdí Teherán
V Iráne už cez dva týždne pokračujú rozsiahle protesty proti teokratickému režimu. Kvôli prerušeniu internetového a medzinárodného telefonického spojenia je teraz zložité odhadovať rozsah demonštrácií aj počty obetí protestov. Mimovládne organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliace v Osle dnes uviedla, že od 28. decembra bolo zabitých najmenej 648 demonštrantov a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Podľa neoverených informácií je však obetí oveľa viac, niektoré odhady spomínajú viac ako 6000 zabitých, uviedla IHR.Čítajte viac Prekročili červenú čiaru? Trump hovorí o možnom zásahu USA v Iráne: Berieme to veľmi vážne