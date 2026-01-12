Pravda Správy Svet Nezvratné a konečné. Trump uvalil 25-percentné clo na krajiny obchodujúce s Iránom

Nezvratné a konečné. Trump uvalil 25-percentné clo na krajiny obchodujúce s Iránom

Krajiny, ktoré obchodujú s Iránom, budú s okamžitou platnosťou pri obchodovaní so Spojenými štátmi podliehať colnej prirážke vo výške 25 percent. Na svojej sociálnej sieti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump s tým, že toto nariadenie je konečné a nezvratné. Iránom zmietajú protivládne demonštrácie, pri ktorých podľa aktivistov od prelomu roku zahynuli stovky ľudí. Trump nevylučuje, že Spojené štáty proti Teheránu zasiahnu.

12.01.2026 23:33
Iran Protests Foto:
Na zábere z videa z Iránu, ktorý koluje na sociálnych sieťach, demonštranti v piatok 9. januára 2026 vychádzajúci do ulíc napriek zintenzívneniu represií, keďže Irán zostáva odrezaný od zvyšku sveta.
debata (4)

„S okamžitou platnosťou bude každá krajina, ktorá obchoduje s Iránskou islamskou republikou, platiť clo 25 percent za všetky obchody so Spojenými štátmi americkými,“ napísal Trump.

Protesty v Iráne silnejú, vyžiadali si stovky obetí. Na teheránskom Veľkom bazáre sa stretli demonštranti a bezpečnostné sily
Video
Zdroj: Reuters

Trump v posledných dňoch opakovane pohrozil Iránu intervenciou a varoval Teherán, aby proti demonštrantom nepoužíval násilie. V sobotu povedal, že Spojené štáty sú „pripravené pomôcť“. Americké médiá v ten istý deň s odvolaním sa na anonymných úradníkov uviedli, že Trump dostal návrhy ohľadom vojenských možností útoku na Irán, ale že sa ešte nerozhodol.

Abbás Arákčí Čítajte viac Skoro 700 zabitých demonštrantov v Iráne. Máme to pod kontrolou, protestujúcim rozdávali zbrane, tvrdí Teherán

V Iráne už cez dva týždne pokračujú rozsiahle protesty proti teokratickému režimu. Kvôli prerušeniu internetového a medzinárodného telefonického spojenia je teraz zložité odhadovať rozsah demonštrácií aj počty obetí protestov. Mimovládne organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliace v Osle dnes uviedla, že od 28. decembra bolo zabitých najmenej 648 demonštrantov a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Podľa neoverených informácií je však obetí oveľa viac, niektoré odhady spomínajú viac ako 6000 zabitých, uviedla IHR.

Donald Trump Čítajte viac Prekročili červenú čiaru? Trump hovorí o možnom zásahu USA v Iráne: Berieme to veľmi vážne
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Irán #Donald Trump #Trumpova colná vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"