ONLINE: USA v OSN odsúdili použitie Orešnika ako nebezpečnú eskaláciu, Rusko to odmietlo

6:05 Spojené štáty v utorok pred Bezpečnostnou radou OSN odsúdili ruské použitie rakety Orešnik proti Ukrajine ako nebezpečnú a nevysvetliteľnú eskaláciu konfliktu. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzja všetku kritiku odmietol, uviedla agentúra AFP.
„Vďaka vedeniu (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa sme k (mierovej) dohode bližšie ako kedykoľvek predtým od začiatku vojny. Napriek tomu Rusko podniklo ďalšie útoky proti Ukrajine, vrátane odpálenia svojej balistickej rakety Orešnik schopnej niesť jadrové zbrane, ktorá zasiahla na Ukrajine oblasť pri hraniciach s Poľskom a Severoatlantickou alianciou,““ uviedla zástupkyňa veľvyslanca USA pri OSN Tammy Bruceová.
„To predstavuje ďalšiu nebezpečnú a nevysvetliteľnú eskaláciu, pretože Spojené štáty spolupracujú s Kyjevom, ďalšími partnermi a Moskvou na ukončení vojny prostredníctvom dojednanej dohody,“ povedala.
„Obe strany by mali hľadať spôsoby, ako konflikt zmierniť, ale ruské akcie hrozia rozšírením a zosilnením vojny,“ dodala a obvinila Moskvu zo „zosmiešňovania mierovej veci“.
Ruský útok blízko poľských hraníc je „nebezpečný, ohrozuje regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť a predstavuje vážne riziko eskalácie a chybného odhadu,“ vyhlásil britský zástupca James Kariuki. „Ukrajina tento posledný útok prežije, rovnako ako mnoho ďalších pred ním. A ak si prezident Putin myslí, že toto násilie odradí spojencov Ukrajiny, mýli sa,“ zdôraznil.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že raketa Orešnik najnovšej generácie, použitá minulý piatok druhýkrát proti Ukrajine, zasiahla letecké opravovne v Ľvove na západe Ukrajiny, kde sa opravujú stíhačky dodané západnými štátmi a tiež vyrábajú drony dlhého a stredného doletu.
Aj ďalší členovia BR OSN podľa AFP odsudzovali masívne útoky Ruska z konca minulého týždňa, ktoré v ukrajinskom hlavnom meste zanechali tisícky ľudí bez kúrenia. Lotyšská veľvyslankyňa Sanita Pavlutová-Deslandesová kritizovala tieto útoky uprostred krutej zimy ako barbarské.
„Je dôležité si všimnúť znepokojivý trend: Čím viac sa blížime mieru a spravodlivosti, tým nestúdnejšími sa ruské útoky a klamstvá stávajú,“ vyhlásila. Obvinila Moskvu, že chce „otestovať hranice medzinárodného odhodlania“.
Masívny ruský útok na Kyjev z minulého piatka spôsobil výpadky kúrenia v takmer 6000 budovách v Kyjeve, uviedol starosta, ktorý vyzval obyvateľov, ktorí tak môžu urobiť, aby dočasne odišli z mesta, v ktorom panujú mrazy klesajúce až 15 stupňov pod nulu.
„To, čo dnes vidíme, pripomína najhoršie precedensy v dejinách ľudstva, keď sa zlovoľné ríše pokúšali zlomiť odpor civilistov za pomoci chladu, hladu a tmy ako zbraní,“ vyhlásil ukrajinský veľvyslanec pri OSN Andrij Melnyk a ruské metódy označil za hodné stredoveku.
Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzja všetku kritiku odmietol a vyhlásil, že ruská armáda neútočí na civilistov.
6:00 Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri ruskom útoku na predmestí Charkova, oznámil šéf oblastnej správy Oleh Synehubov. Predtým informoval o jednom mŕtvom a o piatich ranených v druhom najväčšom ukrajinskom meste, ležiacom na východe krajiny.
Ruský dron zasiahol tiež detské sanatórium v Charkove, na mieste vypukol požiar, uviedol starosta mesta Ihor Terechov. Podľa Synehubova si útok na túto charkovskú štvrť nevyžiadal obete či ranených.
Terčom útoku sa stal tiež Kyjev. Na hlavné mesto Rusi vystrelili balistické rakety, uviedol šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko. O prípadných škodách sa zatiaľ nezmienil. Starosta Vitalij Kličko vyzval obyvateľov metropoly, aby zotrvali v krytoch.
Ešte v pondelok večer výbuchy podľa ukrajinských médií zahrievali tiež v Odese na juhu krajiny a v Pavlohrade v Dnepropetrovskej oblasti. Letecký poplach bol vyhlásený aj v ďalších regiónoch.