Ukrajina udelila práva na nálezisko lítia konzorciu, údajne blízkemu Trumpovi

Ukrajina udelila práva na rozvoj jedného zo svojich najväčších ložísk lítia – Dobra v Kirovohradskej oblasti v centrálnej časti krajiny – konzorciu vedenému spoločnosťami TechMet a The Rock Holding, uviedla premiérka Julija Svyrydenková. Podľa denníka The New York Times má víťazné konzorcium väzby na amerického prezidenta Donalda Trumpa, pripomenuli agentúra Reuters a portál Ukrajinska pravda.

13.01.2026 07:03
Pilotný projekt by mal prilákať kapitálové investície vo výške minimálne 179 miliónov dolárov, z čoho 12 miliónov dolárov bude vyčlenených na nový geologický prieskum a medzinárodný audit zásob a 167 miliónov dolárov na organizáciu produkcie v prípade potvrdenia priemyselných zásob ložiska, napísala Svyrydenková na sociálnej sieti. Dobra je prvým krokom v ambicióznom pláne integrácie Ukrajiny do dodávateľských reťazcov strategických partnerov, dodala premiérka.

Ukrajina a Spojené štáty na konci minulého apríla podpísali dohodu o nerastných surovinách, ktorá počítala s vytvorením ukrajinsko-amerického investičného fondu na správu ukrajinských zdrojov. V septembri boli americkým zástupcom predstavené prvé ložiská na Ukrajine, ktoré by sa mohli stať štartovacími projektmi pre Investičný fond na obnovu Ukrajiny. Zástupcovia americkej Korporácie pre medzinárodný rozvoj (DFC) následne navštívili Kirovohradskú oblasť, pripomenula Ukrajinska pravda.

Na Ukrajine sa nachádza približne tri percentá svetových zásob lítia, ktoré sa využíva v batériách. Spojené štáty považujú lítium za kľúčové pre ekonomiku a národnú bezpečnosť a očakáva sa, že dopyt po lítu v nasledujúcom desaťročí výrazne vzrastie.

