Iránska informačná blokáda má trhliny. Z Teheránu sa dovolali do sveta

Z výpovedí svedkov vyplýva, že prístup na internet z Iránu do zahraničia je stále zablokovaný.
Internet a medzinárodné hovory zablokovali úrady v Iráne minulý štvrtok (8. januára), keď v celom Iráne eskalovali protesty proti vláde.
Nepokoje v Iráne vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu miestnej meny rial, čo vyvolalo podobné protesty aj v iných mestách. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom postupujú tvrdo – podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) majú protesty už najmenej 648 obetí. Ich skutočný počet obetí pritom môže byť ešte vyšší.