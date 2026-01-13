Pravda Správy Svet Iránska informačná blokáda má trhliny. Z Teheránu sa dovolali do sveta

Niektorým obyvateľom iránskej metropoly Teherán sa v utorok podarilo uskutočniť hovory do zahraničia. Spojili sa i s redakciou agentúry AP v Dubaji, ktorej sa však nepodarilo dovolať na dané čísla späť, informuje TASR.

Video očitých svedkov zverejnené 6. januára ukazuje, ako sú hádzané plynové kanistre počas stretov demonštrantov s iránskymi bezpečnostnými silami v teheránskom Veľkom bazári Zdroj: Reuters / Zdroj: Reuters

Z výpovedí svedkov vyplýva, že prístup na internet z Iránu do zahraničia je stále zablokovaný.

Internet a medzinárodné hovory zablokovali úrady v Iráne minulý štvrtok (8. januára), keď v celom Iráne eskalovali protesty proti vláde.

Nepokoje v Iráne vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu miestnej meny rial, čo vyvolalo podobné protesty aj v iných mestách. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom postupujú tvrdo – podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) majú protesty už najmenej 648 obetí. Ich skutočný počet obetí pritom môže byť ešte vyšší.

