SPD vystrkuje rožky. Podporu Babišovej vlády podmieňuje koncom muničnej iniciatívy

Babiš oznámil pokračovanie muničnej iniciatívy pred týždňom. Česko bude zabezpečovanie munície ďalej koordinovať, nebude ho však financovať zo svojho rozpočtu. Fiala dnes povedal, že podľa SPD konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Postoj hnutia bude závisieť od vystúpenia premiéra. „Potom budeme múdrejší. Bojujeme až do konca za zrušenie iniciatívy,“ uviedol Radim Fiala. SPD k vládnej väčšine 108 hlasov s ANO a Motoristami prispieva 15 poslancami.
Podpredseda SPD Fiala dodal, že pri muničnej iniciatíve je v koalícii stále trochu rozpor. „Podarilo sa nám to, že ČR nebude dávať do iniciatívy žiadne peniaze, aj to, že ČR nebude posielať žiadne zbrane armády na Ukrajinu,“ povedal. Aj administratívna úloha ČR pri iniciatíve však SPD prekáža. Kvôli pokračovaniu iniciatívy v posledných dňoch spochybnil svoje hlasovanie za dôveru kabinetu napríklad poslanec SPD Jaroslav Foldyna.Čítajte viac „Hanba Česka, spamätajte sa už, preboha.“ Opozícia označila Okamurov prejav za neprijateľný. Reagovala aj Ukrajina
Babiš pred voľbami tiež sľuboval ukončenie projektu. Pred týždňom však oznámil, že sa aj po dohode s koaličnými partnermi rozhodol, že iniciatíva sa rušiť nebude. Aj tento týždeň však projekt hodnotil ako netransparentný, bývalá vláda Petra Fialu (ODS) o podrobnostiach podľa neho mlčala. Bývalý premiér Fiala potom kritizoval Babiša za zverejňovanie podrobností o iniciatíve, môžu podľa neho ohroziť zúčastnených ľudí i firmy.
Na muničnej iniciatíve Česko spolupracuje najmä s Holandskom a Dánskom. V iniciatíve je koordinátorom a dopravcom, vyhľadáva zásoby streliva vo svete a dohovára medzinárodné financovanie. Platcami munície sú z väčšej časti iné krajiny ako Nemecko, Kanada či Holandsko. Vlani Ukrajina dostala 1,8 milióna kusov munície, za celý čas vyše štyri milióny kusov.