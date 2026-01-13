Poľadovica komplikuje dopravu i v Česku, pražská záchranka aktivovala traumaplán. Schwechat prerušil prevádzku

Za dnešný deň bolo zatiaľ na českých cestách nahlásených už vyše sto nehôd, čo je podľa Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) oveľa vyšší počet, než je bežné. Problémy boli aj na diaľniciach. V ranných hodinách bola zablokovaná D7 v smere do Nemecka a D8 na nemeckej strane, komplikácie boli hlásené aj z D1 a minimálne päť hodín bude podľa polície uzavretá diaľnica D5 medzi Prahou a Českými Budějovicami, kde sa zrazili dva kamióny.Čítajte viac Počasie ochromilo hlavné mesto: Letisko zatvorené, MHD stojí, komplikácie na diaľnici. Problémy hlási aj zvyšok SR
Poľadovica značne komplikuje situáciu aj v železničnej doprave, a to najmä v okolí Prahy, no aj v ďalších častiach republiky. Vlaky mali najmä v skorých ranných hodinách výrazné meškania. Niektoré spoje boli pre nepriaznivé počasie odrieknuté, iné premávajú len v časti svojej trasy.
„Námraza na trakčnom vedení a zamrznuté výhybky zásadne komplikujú premávku na odstavnej stanici Praha-Juh. Súpravy diaľkovej dopravy preto postupne vyťahujeme pomocou motorových lokomotív. V dôsledku toho vznikajú u diaľkových vlakov meškania v rozmedzí desiatok minút, niektoré spoje boli odrieknuté. Tieto meškania, prípadne odrieknutia vlakov ovplyvňujú obraty vlakov a následne sa premietajú aj do premávky ďalších nadväzujúcich spojov,“ uviedla hovorkyňa Českých dráh (ČD) Vanda Rajnochová.
Problémy ráno hlásilo tiež pražské letisko, ktoré vzhľadom na namŕzajúci dážď obmedzilo prílety, aby mohlo odmrazovať hlavnú dráhu a ďalšie komunikácie letiska a tiež miesta na státie pre lietadlá. Na sociálnej sieti X uviedlo, že obmedzenie príletov bude mať vplyv na meškania letov počas celého dňa.
V dôsledku namrznutých povrchov sa v utorok stalo už mnoho úrazov. Pražskí záchranári oznámili, že z dôvodu extrémneho zaťaženia prevádzky aktivovali traumaplán. Najčastejšie ošetrovali zlomeniny, úrazy hlavy a chrbta.
Viedenské letisko Schwechat a Štefánikovo letisko v Bratislave dnes prerušili prevádzku pre mrznúci dážď. Pristávacie a odletové dráhy pokryla poľadovica.
„Predpokladáme, že situácia bude trvať minimálne do 11.00 h,“ povedal ráno hovorca viedenského letiska Peter Kleemann. Prílety sú presmerované na iné letiská vrátane Mníchova, Frankfurtu nad Mohanom, Kolína nad Rýnom a Benátok. Odlety sa oneskoria, informuje agentúra APA.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave oznámilo na facebooku, že premávka bude prerušená do 11:15 vzhľadom na vrstvu ľadu, ktorá pokrýva vzletové aj príletové dráhy. Poľadovica komplikuje dopravu na juhozápade Slovenska. Linky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave fungujú obmedzene, s problémami sa stretávajú najmä električky a autobusy.
Druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Bratislavský kraj a okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Slovenská správa ciest však varuje tiež pred silným snežením najmä na západe a severe krajiny.
V Rakúsku poľadovica komplikuje tiež železničnú dopravu. Rakúske dráhy (ÖBB) varovali cestujúcich, aby odložili cesty, ktoré nie sú úplne nevyhnutné. Na viacerých miestach došlo k prerušeniu spojov a výpadkom premávky. Prerušené je napríklad aj vlakové spojenie na viedenské letisko. Z viedenskej hlavnej stanice do 13.00 h nepôjdu žiadne vlaky na letisko Schwechat od dopravcu ÖBB. To sa však netýka prímestských vlakov S-Bahn a vlakov dopravcu City Airport Train (CAT).