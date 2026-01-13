Vedela rozpoznať farby, čísla, ovládala čínske znaky i latinku. Zomrela "geniálna" šimpanzica Ai

Samica, ktorej meno v japončine znamená láska, sa zúčastnila štúdií o vnímaní, učení a pamäti, ktoré prispeli k lepšiemu pochopeniu inteligencie primátov. Okrem ovládania čínskych znakov a abecedy vedela opica tiež rozpoznať arabské číslice od nuly do deviatich a 11 farieb, povedal v roku 2014 primatológ Tecuro Macuzawa, ktorý ju sprevádzal.
Jej kognitívne schopnosti z nej urobili predmet mnohých vedeckých článkov, vrátane štúdií publikovaných v časopise Nature, čo jej v mainstreamových médiách vynieslo prezývku „génius“. Podľa agentúry Kjódó začala v 18 mesiacoch študovať jazyky s pomocou rôznych materiálov, vrátane počítačov, v piatich rokoch zvládla pomenovať čísla od jednej do šiestich, dodal web stanice BBC.
Utiekla
Šimpanzica v roku 1989 utiekla zo svojej klietky spolu s ďalším šimpanzom vďaka tomu, že si zrejme kľúčom otvorila visiaci zámok. Keď jej v jednej štúdii na počítačovej obrazovke premietli čínsky znak pre ružovú farbu s ružovým a fialovým štvorcom, Ai správne vybrala ružový štvorec. A keď jej ukázali jablko, na displeji vybrala obdĺžnik, kruh a bodku, aby nakreslila virtuálne jablko, tvrdí Macuzawa.Čítajte viac Aj šimpanzy môžu meniť názor, potvrdili vedci v najnovšom výskume
„Práca s Ai pomohla vytvoriť experimentálny rámec pre pochopenie inteligencie šimpanzov a poskytla základ pre skúmanie evolúcie ľudskej mysle. Ai bola veľmi zvedavá a aktívne sa zúčastnila týchto štúdií,“ uviedlo vo vyhlásení Centrum pre evolučný pôvod ľudského správania na Kjótskej univerzite.
Ai sa narodila v západnej Afrike v roku 1976 a na japonskú univerzitu prišla o rok neskôr. V roku 2000 porodila samca Ayumu, ktorého schopnosti podľa Kjódó upútali pozornosť štúdií zaoberajúcich sa odovzdávaním znalostí medzi rodičmi a deťmi. Zomrela v piatok na zlyhanie orgánov a choroby súvisiace s vekom.Čítajte viac Prvá veta v pralese? Šimpanzy bonobo ukazujú, že ľudská reč nie je taká výnimočná