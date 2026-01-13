Termín maďarských parlamentných volieb je známy. Vo väčšine prieskumov vedie strana bývalého Orbánovho spojenca

Premiér Viktor Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, by v nich mohol mať problémy udržať parlamentnú väčšinu. Strana Tisza niekdajšieho Orbánovho spojenca Pétera Magyara vedie vo väčšine volebných prieskumov.
Správu aktualizujeme…
Voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026. V utorok to na Facebooku oznámil prezident Maďarska Tamás Sulyok.
Premiér Viktor Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, by v nich mohol mať problémy udržať parlamentnú väčšinu. Strana Tisza niekdajšieho Orbánovho spojenca Pétera Magyara vedie vo väčšine volebných prieskumov.
Správu aktualizujeme…