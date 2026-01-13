Pravda Správy Svet Stovky traktorov blokovali ulice Paríža pri ďalšom poľnohospodárskom proteste

Stovky traktorov blokovali ulice Paríža pri ďalšom poľnohospodárskom proteste

Okolo 350 traktorov vyrazilo do ulíc Paríža, kde francúzski poľnohospodári protestujú proti dohode Európskej únie s juhoamerickými krajinami spolku Mercosur, ktorá podľa nich ohrozí ich príjmy a potenciálne aj dodávky potravín pre obyvateľov. Farmári v rannej špičke blokovali ulice metropoly a požadovali okamžité kroky vlády na zlepšenie situácie, informovala agentúra AFP. Hovorkyňa vlády vo francúzskej televízii uviedla, že kabinet čoskoro predstaví nové opatrenia na pomoc poľnohospodárom.

13.01.2026 13:20
debata
Európa hrá proti nám. Farmári v Paríži vyšli do ulíc, protestujú proti dohode s Mercosur
Video
Zdroj: Reuters

Poľnohospodári s traktormi ráno od západu prešli časťou centra Paríža cez bulvár Champs-Élysées a zamierili cez rieku Seinu k sídlu dolnej komory parlamentu. „Nie je krajina bez poľnohospodárov. Keď nebudú poľnohospodári, nebudú potraviny,“ oznamoval nápis na jednom z transparentov umiestnených na zhromaždených strojoch. Akcia nadviazala na podobné protesty z minulého týždňa.

Podľa farmárov budúcnosť francúzskeho poľnohospodárstva ohrozuje dohoda, ktorá umožní prílev lacnejších produktov z Brazílie, Argentíny i ďalších krajín združenia Mercosur. Francúzsko minulý týždeň hlasovalo v Rade EÚ proti tomuto paktu o voľnom obchode, jeho schváleniu však nezabránilo.

„Nie sme za anarchiu, ale keď máme príliš veľa pravidiel, zabíja to systém. Dnes už nežijeme z našej práce,“ povedal AFP 52-ročný pestovateľ obilnín Fabrice Moulin, ktorý prišiel na zhromaždenie z Eure západne od Paríža. Narážal na ďalší problém, ktorý podľa farmárov ohrozuje ich prácu, ktorým je prílišná regulácia zo strany EÚ.

Ursula von der Leyenová Čítajte viac Predstavitelia štátov EÚ podporili prijatie obchodnej dohody EÚ s Mercosurom

Zjednodušenie administratívy a zmiernenie environmentálnych noriem EÚ žiadajú poľnohospodári už od roku 2024. Argumentujú tým, že sú veľmi prísne a neumožňujú spravodlivú súťaž s krajinami, kde sú požiadavky menej prísne, vrátane latinskoamerických štátov.

V posledných mesiacoch čelia francúzski poľnohospodári aj mnohým ďalším problémom. Okrem novej obchodnej dohody napríklad aj epidémiu nodulárnej dermatitídy u hovädzieho dobytka, nízkym cenám pšenice a vysokým cenám hnojív.

Hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová dnes televízii TF1 povedala, že sa poľnohospodári čoskoro dočkajú oznámenia nových plánov, ktoré ich podporia. Podrobnosti však nezverejnila. Ministerka pôdohospodárstva Annie Genevardová v piatok predstavila viaceré opatrenia v prospech pestovateľov obilnín či vínnej révy, čo však protesty neutíšilo, uviedla AFP.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Mercosur
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"