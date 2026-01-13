Stovky traktorov blokovali ulice Paríža pri ďalšom poľnohospodárskom proteste

Poľnohospodári s traktormi ráno od západu prešli časťou centra Paríža cez bulvár Champs-Élysées a zamierili cez rieku Seinu k sídlu dolnej komory parlamentu. „Nie je krajina bez poľnohospodárov. Keď nebudú poľnohospodári, nebudú potraviny,“ oznamoval nápis na jednom z transparentov umiestnených na zhromaždených strojoch. Akcia nadviazala na podobné protesty z minulého týždňa.
Podľa farmárov budúcnosť francúzskeho poľnohospodárstva ohrozuje dohoda, ktorá umožní prílev lacnejších produktov z Brazílie, Argentíny i ďalších krajín združenia Mercosur. Francúzsko minulý týždeň hlasovalo v Rade EÚ proti tomuto paktu o voľnom obchode, jeho schváleniu však nezabránilo.
„Nie sme za anarchiu, ale keď máme príliš veľa pravidiel, zabíja to systém. Dnes už nežijeme z našej práce,“ povedal AFP 52-ročný pestovateľ obilnín Fabrice Moulin, ktorý prišiel na zhromaždenie z Eure západne od Paríža. Narážal na ďalší problém, ktorý podľa farmárov ohrozuje ich prácu, ktorým je prílišná regulácia zo strany EÚ.Čítajte viac Predstavitelia štátov EÚ podporili prijatie obchodnej dohody EÚ s Mercosurom
Zjednodušenie administratívy a zmiernenie environmentálnych noriem EÚ žiadajú poľnohospodári už od roku 2024. Argumentujú tým, že sú veľmi prísne a neumožňujú spravodlivú súťaž s krajinami, kde sú požiadavky menej prísne, vrátane latinskoamerických štátov.
V posledných mesiacoch čelia francúzski poľnohospodári aj mnohým ďalším problémom. Okrem novej obchodnej dohody napríklad aj epidémiu nodulárnej dermatitídy u hovädzieho dobytka, nízkym cenám pšenice a vysokým cenám hnojív.
Hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová dnes televízii TF1 povedala, že sa poľnohospodári čoskoro dočkajú oznámenia nových plánov, ktoré ich podporia. Podrobnosti však nezverejnila. Ministerka pôdohospodárstva Annie Genevardová v piatok predstavila viaceré opatrenia v prospech pestovateľov obilnín či vínnej révy, čo však protesty neutíšilo, uviedla AFP.