V priemere jedno dieťa denne. Od začiatku prímeria zahynulo v Gaze podľa UNICEF-u viac než sto detí

Viac než 100 detí zahynulo pri útokoch a násilí v Pásme Gazy od začiatku prímeria v tejto palestínskej enkláve. Uviedol to v utorok hovorca Detského fondu OSN (UNICEF) James Elder.

13.01.2026 12:52
Israel Palestinians Gaza Foto: ,
Palestínčania v stanovom tábore v meste Gaza, január 2026
Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025. Obe strany sa však opakovane vzájomne obviňujú z jeho porušovania, pričom podľa gazského ministerstva zdravotníctva od októbra zahynulo pri izraelských útokoch viac ako 420 Palestínčanov.

Ako chce Izrael znížiť civilné obete v Gaze? Odpovedá veľvyslanec (Archívne video)
Video
,,Cieľom vždy bolo, aby sme chránili civilistov. No Hamas zámerne umiestňuje zbrane medzi civilistov. Používa ich ako ľudské štíty, aby sa ochránil," tvrdí izraelský veľvyslanec Eitan Levon. / Zdroj: TV Pravda

Hovorca UNICEF Elder, ktorý sa nachádza v meste Gaza, povedal, že medzi obeťami izraelských úderov je viac ako 100 detí. „Je to približne jedno dievča alebo jeden chlapec zabitý každý deň počas prímeria,“ uviedol.

Deti – 60 chlapcov a 40 dievča – podľa neho zahynuli pri leteckých útokoch, dronových útokoch, tankovej paľbe či výbuchu munície, ktorá ostala na palestínskom území po viac ako dva roky trvajúcej vojne.

„Prežitie zostáva podmienené, hoci bombardovania a streľby počas prímeria spomalili a znížili sa, nezastavili sa,“ konštatoval. Elder poznamenal, že tento počet obetí je pravdepodobne podhodnotený, pretože vychádza iba z úmrtí, o ktorých boli k dispozícii dostatočné informácie.

Šéfka UNICEF Catherine Russellová ešte v októbri – pred začiatkom prímeria – vo svojom vyhlásení uviedla, že počas dvoch rokov vojny bolo podľa správ v Pásme Gazy „zabitých alebo zmrzačených“ 64-tisíc detí. V tom čase poznamenala aj na podvýživu, ktorou na tomto území trpia najmä dojčatá a mesiace bez primeranej stravy podľa nej spôsobili trvalé poškodenie rastu a vývoja detí.

Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Podľa gazského ministerstva zdravotníctva si za dva roky vyžiadala viac ako 71-tisíc obetí na životoch.

