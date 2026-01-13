V priemere jedno dieťa denne. Od začiatku prímeria zahynulo v Gaze podľa UNICEF-u viac než sto detí

Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025. Obe strany sa však opakovane vzájomne obviňujú z jeho porušovania, pričom podľa gazského ministerstva zdravotníctva od októbra zahynulo pri izraelských útokoch viac ako 420 Palestínčanov.
Hovorca UNICEF Elder, ktorý sa nachádza v meste Gaza, povedal, že medzi obeťami izraelských úderov je viac ako 100 detí. „Je to približne jedno dievča alebo jeden chlapec zabitý každý deň počas prímeria,“ uviedol.
Deti – 60 chlapcov a 40 dievča – podľa neho zahynuli pri leteckých útokoch, dronových útokoch, tankovej paľbe či výbuchu munície, ktorá ostala na palestínskom území po viac ako dva roky trvajúcej vojne.Čítajte viac OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze, situácia však podľa nej zostáva kritická
„Prežitie zostáva podmienené, hoci bombardovania a streľby počas prímeria spomalili a znížili sa, nezastavili sa,“ konštatoval. Elder poznamenal, že tento počet obetí je pravdepodobne podhodnotený, pretože vychádza iba z úmrtí, o ktorých boli k dispozícii dostatočné informácie.
Šéfka UNICEF Catherine Russellová ešte v októbri – pred začiatkom prímeria – vo svojom vyhlásení uviedla, že počas dvoch rokov vojny bolo podľa správ v Pásme Gazy „zabitých alebo zmrzačených“ 64-tisíc detí. V tom čase poznamenala aj na podvýživu, ktorou na tomto území trpia najmä dojčatá a mesiace bez primeranej stravy podľa nej spôsobili trvalé poškodenie rastu a vývoja detí.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Podľa gazského ministerstva zdravotníctva si za dva roky vyžiadala viac ako 71-tisíc obetí na životoch.Čítajte viac OSN: Izrael v Gaze pácha genocídu. Netanjahu rozšíril operácie s cieľom zničiť Hamas