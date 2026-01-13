Do Bieleho domu smerujú zástupcovia Grónska a Dánska. Budú rokovať s Vanceom a Rubiom

„Dôvodom, prečo sme požiadali o stretnutie, bolo presunúť celú diskusiu do zasadacej miestnosti, kde sa môžeme pozrieť jeden druhému do očí a prebrať tieto otázky,“ povedal Lokke po zasadnutí dánskeho parlamentu venovanom zahraničnej politike.
Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen medzitým uviedol, že sa na budúci pondelok stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Bruseli, aby spolu s Motzfeldtovou diskutovali o bezpečnosti v Arktíde.
Rutte zároveň už v pondelok uviedol, že aliancia pracuje na „ďalších krokoch“ na posilnenie bezpečnosti v Arktíde.
Diplomati v NATO tvrdia, že niektorí členovia aliancie prišli s nápadom začať novú misiu v tejto oblasti, hoci zatiaľ nie sú na stole žiadne konkrétne návrhy.
Grónsko, autonómne dánske územie s 57-tisíc obyvateľmi, je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam. Americký prezident Donald Trump vyhlasuje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti. V nedeľu na palube prezidentského špeciálu zopakoval, že USA sa ostrova v Arktíde zmocnia „tak či onak“, pretože inak by to podľa neho spravili Rusko a Čína.
V reakcii na toto tvrdenie, Peking vyhlásil, že USA by nemali využívať iné krajiny ako zámienku na presadzovanie svojich vlastných záujmov v Grónsku. Zároveň uviedla, že jej aktivity v Arktíde sú v súlade s medzinárodným právom.Čítajte viac Zmocní sa Trump Grónska aj s požehnaním Kongresu? Návrh zákona je už na svete